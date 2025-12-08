Haberler

Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuk öldü mü, yaşıyor mu?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Amir için yürütülen arama çalışmaları günlerce sürdü. Küçük çocuk sonunda başından yaralanmış ve bedeninin büyük bir kısmı toprak altında kalmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Amir'in ilk sözünün "su" istemek olması yürekleri burktu. Dayısı tarafından diri diri gömüldüğü belirtilen Amir'in hayatta olup olmadığı merak konusu oldu.

Reyhanlı'da kayıplara karışan 10 yaşındaki Amir Alcedduh, yapılan yoğun aramalar sonucunda yaralı bir şekilde ve kayaların altında toprağa gömülü halde ortaya çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen küçük çocuğun ilk talebinin "su" olması herkesi duygulandırdı. Dayısının canlı canlı toprağa gömdüğü iddia edilen Amir'in sağlık durumuna ilişkin "yaşıyor mu, hayatını kaybetti mi?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

Reyhanlı'nın Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, cuma günü okuldan çıktıktan sonra eve dönmeyince kendisinden bir daha haber alınamadı. Çocuğa ulaşamayan ailesi, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri, Amir'in okul çevresi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

TOPRAK ALTINDA BULUNDU

Polis ekiplerinin 200'ü aşkın güvenlik kamerasını taraması sonucu, olayın şüphelisi olarak Amir'in dayısı M.E. gözaltına alındı. Bir evin güvenlik kamerasına baraj yolunda yeğeniyle birlikte bindiği araçla yansıyan M.E., her ne kadar Amir'den haberi olmadığını söylese de polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler bölgede kapsamlı arama çalışması yürüttü. Aramalar sonucunda küçük Amir, iki gün sonra başından yaralı ve toprağa gömülü halde bulundu.

DAYISININ KAÇIRIP DARBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Kurtarıldıktan sonra ekiplerle konuşmayı başaran Amir, okuldan çıktıktan sonra dayısı tarafından zorla alındığını ve darbedildiğini ifade etti. Ağır yaralanan çocuk Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Baba Muhammed El Cedduh, oğlunun durumunun iyiye gittiğini belirterek, olayın neden yaşandığını bilmediğini söyledi ve destek veren tüm görevlilere teşekkür etti.

AMİR'İN İLK SÖZÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Hastaneye getirilen Amir'in sağlık çalışanlarıyla iletişim kurduğu anda ilk olarak "su" istediği görüntülere yansıdı. Tedavisine devam edilen küçük çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

CİNAYETE TEŞEBBÜS ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Cuma günü gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden 30 yaşındaki M.E., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce "taksirle yaralama" suçundan bir kaydı bulunduğu öğrenildi.

