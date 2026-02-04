Türkiye'de sosyal medya dünyasında tanınan isimler, İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonla gözaltına alındı. Yaşam tarzı paylaşımlarıyla bilinen Damla Kütük, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 isimden biri oldu. Peki, Damla Kütük kimdir, neden gözaltına alındı? Damla Kütük ne iş yapıyor? Detaylar...

DAMLA KÜTÜK KİMDİR?

Damla Kütük, Türkiye'de özellikle sosyal medya üzerinden tanınan ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla dikkat çeken bir içerik üreticisidir. Instagram'da @daamlakuutuk kullanıcı adıyla faaliyet gösteren Kütük, 46 bin takipçiye sahip olup 33 gönderisiyle profilini aktif bir şekilde kullanmaktadır. Paylaşımlarında yaşam tarzı, estetik görsellik ve kişisel deneyimler ön plandadır.

Dijital ortamda bireysel marka algısı yaratmaya çalışan Damla Kütük, sosyal medya fenomeni olarak genç kitleler arasında tanınmakta ve takipçileriyle samimi bir iletişim kurmaktadır. Profilinde öne çıkan içerikler, onun modern yaşam tarzını ve estetik bakış açısını yansıtmakta ve takipçilerine ilham vermektedir.

DAMLA KÜTÜK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Damla Kütük, 4 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul merkezli olarak yapılmış ve sosyal medya içerik üreticilerini hedef alan bir soruşturmanın parçası olarak kayıtlara geçti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Ceylin Aydemir, Melis Yürür ve Fatoş Derbeder gibi sosyal medya fenomenleri de yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda, gözaltına alınan 19 kişiye "uyuşturucu madde kullanımı, temini ve fuhuşa aracılık" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

DAMLA KÜTÜK NE İŞ YAPIYOR?

Damla Kütük, esas olarak sosyal medya içerik üreticiliği yapmaktadır. Yaşam tarzı ve kişisel deneyimlerini takipçileriyle paylaşarak dijital mecrada etkili bir görünürlük sağlamaktadır. Özellikle Instagram platformunda aktif olan Kütük, fotoğraf ve kısa videolar aracılığıyla estetik odaklı içerikler üretmektedir.

DAMLA KÜTÜK KAÇ YAŞINDA?

Damla Kütük'ün doğum tarihi ve yaşı hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

DAMLA KÜTÜK EVLİ Mİ?

Damla Kütük'ün özel hayatıyla ilgili olarak bilinen resmi bir evlilik durumu yoktur.