Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazına kaç dakika kaldı?

Cuma günü yaklaşırken, vatandaşlar namaz vakitlerini ve camide cemaatle kılacakları saati öğrenmek istiyor. 21 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma namazı saatleri netleşti. Namaza kaç dakika kaldığı ve şehirler bazında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

21 Kasım 2025 Cuma günü için Diyanet takvimine göre ülke genelinde Cuma namazı vakitleri belirlendi. Bu vakitler, camilerde cemaatle namaz kılacak vatandaşlar için rehber niteliği taşıyor.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 21 Kasım Cuma günü Cuma namazı saati 12.55 olarak duyuruldu. Şehrin farklı ilçelerinde ezan okunma saatinde çok küçük değişiklikler olabileceği için vatandaşların kendi mahallelerindeki cami takvimini kontrol etmeleri öneriliyor.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de Cuma namazı saati 13.02 olarak açıklandı. Öğle vaktinin hemen ardından kılınacak olan namaz, camilerde cemaatle birlikte eda edilecek.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Başkent Ankara'da ise Cuma namazı saati 12.39. Öğle vaktine yakın bu saat, cami cemaati için namaz hazırlıklarını yapma imkânı sunuyor.

BURSA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da Cuma namazı saati 12.55 olarak belirlendi. Cami cemaati, namaz öncesinde gerekli hazırlıkları yaparak vakit kaybetmeden camiye ulaşabilir.