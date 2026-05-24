Çorumspor Süper Lig’e çıktı mı, Çorum FK Esenler Erok’u eledi mi?

Trendyol 1. Lig play-off finali sonrası Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkıp çıkmadığı büyük merak konusu oldu. “Çorum FK Esenler Erokspor’u eledi mi?” sorusu sıkça sorulurken, karşılaşmanın sonucu ve Süper Lig bileti alan takım futbol gündeminde araştırılıyor.

ESENLER EROKSPOR – ÇORUM FK PLAY-OFF FİNALİNE DOĞRU

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

FİNALİN KAZANANI SÜPER LİG’E YÜKSELECEK

Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından gözler üçüncü bilete çevrildi. Bu önemli karşılaşmayı kazanan ekip, Süper Lig’e adını yazdıran son takım olacak ve sezonun en kritik başarısına imza atacak.

ESENLER EROKSPOR FİNALE NASIL GELDİ?

Ligi üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan play-off finalinde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul temsilcisi, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla finalde yer alma başarısı gösterdi.

ÇORUM FK FİNALE PLAY-OFF’TAN YÜKSELDİ

Arca Çorum FK ise normal sezonu dördüncü sırada tamamladıktan sonra play-off sürecinde dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK engellerini aşan Çorum ekibi, finalde Esenler Erokspor’un rakibi oldu.

ESENLER EROKSPOR – ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük final TRT Spor ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz şekilde TRT Spor üzerinden de takip edebilecek.

TRT SPOR VE BEIN SPORTS HABER YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor kanalı Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. beIN Sports Haber ise Digiturk 85 ve Kablo TV 223 üzerinden şifresiz yayın yapıyor.

MAÇ 24 MAYIS 2026 PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Kritik final karşılaşması 24 Mayıs 2026 Pazar günü İstanbul Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede kazanan ekip Süper Lig bileti alacak.

FUTBOLSEVERLER NEFESLERİNİ TUTTU

Sezonun en önemli maçlarından biri olarak gösterilen final öncesi iki takım taraftarları da büyük heyecan yaşıyor. Süper Lig’e yükselme mücadelesi futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.

ÇORUMSPOR SÜPER LİG’E ÇIKTI MI?

Esenler Erokspor Çorum FK maçı henüz sona ermedi.