Colony Kore filmi ne zaman çıkacak?

Son dönemde adından söz ettiren “Colony” filmi için çıkış tarihi gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Filmin ne zaman yayınlanacağına dair resmi açıklama beklenirken, sinema tutkunları yapımın vizyon tarihi ve detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

COLONY FİLMİ 19 HAZİRAN 2026’DA VİZYONA GİRİYOR

Güney Kore yapımı yeni zombi/korku filmi “Colony”, yönetmen Yeon Sang-ho imzasıyla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye saatiyle 19 Haziran 2026 tarihinde vizyona girecek olan film, şimdiden türün takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı.

CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE DÜNYA PRÖMİYERİ YAPILDI

“Colony” filminin dünya prömiyeri Mayıs 2026’da Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi. İlk gösterimiyle dikkatleri üzerine çeken yapım, hem atmosferi hem de zombi temalı kurgusuyla festivalde öne çıkan projeler arasında yer aldı.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Filmde Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook ve Koo Kyo-hwan gibi Güney Kore sinemasının sevilen ve popüler isimleri yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle “Colony”, yılın en çok beklenen korku filmleri arasında gösteriliyor.

ULUSLARARASI VİZYON TAKVİMİ BELLİ OLDU

Filmin uluslararası gösterim planı da netleşmeye başladı. “Colony”, ABD’de 28 Ağustos 2026 tarihinde vizyona girecek. Farklı ülkelerde farklı tarihlerde gösterime girmesi beklenen yapımın, global ölçekte geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.

COLOMY FRAGMANI VE TANITIMLAR YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Filmin yayımlanan fragmanları ve tanıtım içerikleri sosyal medyada büyük ilgi toplarken, özellikle Cannes prömiyerinden sonra beklentiler daha da arttı. Sinemaseverler, “Colony” için salon ve seans bilgilerini Box Office Türkiye gibi platformlar üzerinden takip etmeye devam ediyor.