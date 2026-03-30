Coca Cola toplatılıyor mu, Coca Cola neden toplatılıyor, hangi ülkelerde toplatılıyor Coca Cola Türkiye'de toplatılacak mı?

Son günlerde sosyal medyada ve haber sitelerinde yayılan haberler sonrası "Coca Cola Türkiye'de toplatılacak mı?" sorusu gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi.

AVRUPA’DA DEV GERİ ÇAĞIRMA OPERASYONU

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Coca-Cola Europacific Partners bünyesinde üretilen çok sayıda içecek piyasadan toplatılmaya başlandı. Belçika'nın Gent şehrindeki tesislerde üretildiği belirlenen bu ürünlerin sadece yerel pazarda değil; Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere ve Lüksemburg gibi pek çok Avrupa ülkesinde de satışa sunulduğu teyit edildi.

RİSK ALTINDAKİ MARKALAR VE ÜRÜN GRUPLARI

Toplatma kararı yalnızca standart içecekleri değil, geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Belirli üretim kodlarına sahip olan Coca-Cola, Fanta, Sprite ve Fuse Tea ürünlerinin yanı sıra; Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalı içecekler de geri çağırma listesine dahil edildi. Yetkililer, hem metal kutu hem de cam şişe formundaki ürünlerin yüksek klorat riski taşıyabileceği konusunda tüketicileri uyardı.

YÜKSEK KLORAT RİSKİ VE SAĞLIK UYARILARI

Uzmanlar, klorat maddesinin genellikle su arıtma sistemlerinde veya gıda işleme hatlarında kullanılan dezenfektanlar sebebiyle içeceklere karışmış olabileceğini belirtiyor. Sağlık açısından risk teşkil edebilecek düzeyde olan bu madde için yetkililer, "kesinlikle tüketmeyin" çağrısında bulundu. Kasım ayından bu yana piyasada bulunan şüpheli ürünlerin, satın alınan noktalara iade edilebileceği ve tüketicilerin ambalaj üzerindeki üretim bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Osman DEMİR
