Claude öğrenci indirimi var mı, nasıl alınır? Claude ücretsiz nasıl kullanılır?

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Yapay zekâ araçları arasında öne çıkan Claude, ücretsiz ve ücretli abonelik seçenekleriyle kullanıcılarına farklı özellikler sunuyor. Özellikle öğrenciler, Claude Pro aboneliğini daha uygun fiyata kullanmanın yollarını araştırırken öğrenci indirimi olup olmadığını da merak ediyor. Peki, Claude öğrenci indirimi var mı, ücretsiz nasıl kullanılır? Detaylar...

CLAUDE ÖĞRENCİ İNDİRİMİ VAR MI?

Anthropic'in bireysel kullanıcılar için açıkladığı abonelik seçeneklerinde öğrencilere özel bir Pro indirimi veya ayrı bir öğrenci fiyatı yer almıyor. Dolayısıyla öğrenciler, yalnızca öğrenci olduklarını belgeleyerek Claude Pro'yu indirimli satın alamıyor.

Ancak Anthropic'in Claude for Education adlı eğitim planı bulunuyor. Üniversiteler için hazırlanan bu plan, öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer üniversite çalışanlarının kurumsal erişim sağlamasına imkân tanıyor. Eğitim planındaki indirimli fiyatlandırma bireysel öğrencilere değil, anlaşma yapan kurumlara yönelik uygulanıyor.

Bu nedenle üniversitesinin Anthropic ile anlaşması bulunan öğrenciler, okulun sunduğu erişim imkânlarını araştırabilir.

CLAUDE ÜCRETSİZ NASIL KULLANILIR?

Claude'u kullanmak için ücretli abonelik satın almak zorunlu değil. Anthropic, bireysel kullanıcılar için ücretsiz bir plan sunuyor. Free plan üzerinden internet tarayıcısı, masaüstü ve mobil uygulama aracılığıyla Claude'a erişilebiliyor.

Claude'u ücretsiz kullanmak isteyenlerin şu adımları izlemesi yeterli:

Claude'un resmî internet sitesi olan <Link url="https://claude.ai/" title="claude.ai"/> adresine girin.

E-posta adresinizle veya desteklenen Google hesabınızla kayıt olun.

Hesap doğrulama işlemlerini tamamlayarak oturum açın.

Sohbet ekranından Claude'a soru sorabilir, metin hazırlatabilir ve desteklenen diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Ücretsiz planda web araması, dosya oluşturma, kod çalıştırma, Artifacts ve uygulama bağlantıları gibi özellikler de bulunuyor. Ancak kullanım belirli sınırlarla sunuluyor. Bu sınırlar kullanılan model, sohbetlerin uzunluğu ve görevlerin kapsamına göre değişebiliyor.

CLAUDE PRO ÖĞRENCİ İNDİRİMİYLE NASIL ALINIR?

Claude Pro için bireysel öğrencilere özel bir indirim seçeneği açıklanmadığından, öğrencilerin doğrudan öğrenci belgesiyle indirimli abonelik satın alması mümkün değil. Bunun yerine üniversiteler üzerinden sunulan Claude for Education erişimi değerlendirilebilir.

Ücretli Claude Pro aboneliğini tercih eden kullanıcılar ise Anthropic'in açıkladığı aylık veya yıllık ödeme seçeneklerinden yararlanabiliyor. Resmî fiyatlandırma sayfasında Pro planı aylık ödemede 20 dolar, yıllık abonelikte ise toplam 200 dolar olarak listeleniyor. Yıllık ödeme, aylık ortalama 17 dolara denk geliyor. Fiyatlara uygulanabilecek vergiler dahil olmayabilir ve Türkiye'deki nihai tutar ödeme ekranında farklılık gösterebilir.

CLAUDE ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETSİZ Mİ?

Claude'un ücretsiz planı öğrenciler dahil tüm uygun bireysel kullanıcıların erişimine açık. Ancak ücretsiz kullanım, Pro aboneliğinin bütün özelliklerini ve kullanım kapasitesini sunmuyor.

Daha kapsamlı kullanım isteyen öğrenciler, üniversitelerinin Claude for Education anlaşması bulunup bulunmadığını öğrenebilir. Böyle bir kurumsal erişim yoksa Claude Free planını kullanabilir veya ücretli abonelik seçeneklerini değerlendirebilir.