Haberler

Çılgın Zengin Asyalılar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Çılgın Zengin Asyalılar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çılgın Zengin Asyalılar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çılgın Zengin Asyalılar konusu, özeti ve Çılgın Zengin Asyalılar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çılgın Zengin Asyalılar filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çılgın Zengin Asyalılar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çılgın Zengin Asyalılar filmini izleyecek olanların merak ettiği Çılgın Zengin Asyalılar konusu nedir, Çılgın Zengin Asyalılar oyuncuları kimler ve Çılgın Zengin Asyalılar özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇILGIN ZENGİN ASYALILAR FİLMİNİN KONUSU

New York'ta yaşayan ekonomi profesörü Rachel Chu, uzun süredir birlikte olduğu Nick Young ile ilişkisini bir adım ileri taşımak üzere harekete geçer. Nick'in en yakın arkadaşının Singapur'daki görkemli düğününe davet edilen Rachel, Asya'ya ilk kez gideceği için hem heyecan hem de tedirginlik içindedir. Bu yolculuk, sevdiği adamın geçmişi ve aile yapısıyla ilgili daha önce duymadığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

Rachel, Singapur'a vardığında Nick'in olağanüstü zengin ve köklü bir aileden geldiğini öğrenir. Genç adam, ülkenin en çok konuşulan bekarlarından biri olarak görülmektedir. Rachel, bu göz alıcı ve rekabetçi çevrenin içine adım atar atmaz yoğun ilgi odağı haline gelir. Kısa sürede kıskançlık, entrika ve baskının ortasında kalan Rachel, hem Nick'le ilişkisini hem de kendi değerini kanıtlama mücadelesine girişir.

ÇILGIN ZENGİN ASYALILAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Constance Wu

• Michelle Yeoh

• Gemma Chan

• Awkwafina

• Ken Jeong

• Chris Pang

• Sonoya Mizuno

• Jing Lusi

• Fiona Xie

• Kheng Hua Tan

• Harry Shum Jr.

• Henry Golding

• Jon M. Chu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp bakın ne çıkardılar
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp bakın ne çıkardılar
Galatasaraylı futbolcular sahaya adım atar atmaz Kadıköy alev aldı

Bütün ülke bu maçı bekliyor! İşte Kadıköy'ün alev aldığı anlar
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu resmini ilk kez görüyorsunuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.