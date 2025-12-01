Çılgın Zengin Asyalılar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çılgın Zengin Asyalılar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çılgın Zengin Asyalılar filmini izleyecek olanların merak ettiği Çılgın Zengin Asyalılar konusu nedir, Çılgın Zengin Asyalılar oyuncuları kimler ve Çılgın Zengin Asyalılar özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇILGIN ZENGİN ASYALILAR FİLMİNİN KONUSU

New York'ta yaşayan ekonomi profesörü Rachel Chu, uzun süredir birlikte olduğu Nick Young ile ilişkisini bir adım ileri taşımak üzere harekete geçer. Nick'in en yakın arkadaşının Singapur'daki görkemli düğününe davet edilen Rachel, Asya'ya ilk kez gideceği için hem heyecan hem de tedirginlik içindedir. Bu yolculuk, sevdiği adamın geçmişi ve aile yapısıyla ilgili daha önce duymadığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

Rachel, Singapur'a vardığında Nick'in olağanüstü zengin ve köklü bir aileden geldiğini öğrenir. Genç adam, ülkenin en çok konuşulan bekarlarından biri olarak görülmektedir. Rachel, bu göz alıcı ve rekabetçi çevrenin içine adım atar atmaz yoğun ilgi odağı haline gelir. Kısa sürede kıskançlık, entrika ve baskının ortasında kalan Rachel, hem Nick'le ilişkisini hem de kendi değerini kanıtlama mücadelesine girişir.

ÇILGIN ZENGİN ASYALILAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Constance Wu

• Michelle Yeoh

• Gemma Chan

• Awkwafina

• Ken Jeong

• Chris Pang

• Sonoya Mizuno

• Jing Lusi

• Fiona Xie

• Kheng Hua Tan

• Harry Shum Jr.

• Henry Golding

• Jon M. Chu