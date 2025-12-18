İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı sıkça gündeme gelen parti organizatörü Cihan Şengüzel hakkında detaylı bilgileri bir araya getirdik. Soruşturma kapsamında 10 ünlü isim hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılırken, Şengüzel'in durumu ve hakkında yapılan işlemler merak konusu oldu. Peki, Cihan Şengüzel kimdir, neden gözaltına alındı? Cihan Şengüzel kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

CİHAN ŞENGÜZEL KİMDİR?

Cihan Şengüzel, son dönemde İstanbul'da düzenlenen bir uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelen bir isimdir. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 10 ünlü arasında yer alan Şengüzel, özellikle parti organizasyonları ve sosyal etkinliklerle tanınmaktadır.

Şengüzel, adının geçtiği soruşturmayla birlikte kamuoyunda daha fazla merak edilmeye başlanmıştır. Ancak elimizde yalnızca soruşturma kapsamında edinilen bilgiler bulunmaktadır ve başka detaylar paylaşılmamıştır.

CİHAN ŞENGÜZEL NEDEN GÖZALTI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Cihan Şengüzel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştır.

Soruşturma çerçevesinde söz konusu isimler hakkında şu suçlamalar yer almaktadır:

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak

Kabul etmek veya bulundurmak

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

Şengüzel'in de bu kapsamda işlem gördüğü belirtilmiş, ancak adresinde bulunamaması nedeniyle yakalama çalışmaları devam etmektedir.

CİHAN ŞENGÜZEL KAÇ YAŞINDA?

Elimizde Cihan Şengüzel'in yaşı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kamuya yansıyan belgeler ve soruşturma kapsamında yalnızca gözaltı kararı ve adres durumu paylaşılmıştır.

CİHAN ŞENGÜZEL NERELİ?

Şengüzel'in doğum yeri veya memleketi hakkında elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca İstanbul'daki soruşturma süreci ve adres tespit çalışmaları medyada yer almaktadır.

CİHAN ŞENGÜZEL NE İŞ YAPIYOR?

Cihan Şengüzel, bilinen bilgilere göre parti organizatörü olarak faaliyet göstermektedir. Soruşturma kapsamında adı geçen diğer ünlüler gibi sosyal yaşam ve etkinliklerde aktif olduğu bilinmektedir. Ancak bunun dışında mesleki hayatıyla ilgili başka detaylar mevcut değildir.

GÖZALTI KARARI VERİLEN DİĞER ÜNLÜLER

Soruşturma kapsamında toplam 10 isim hakkında işlem yapılmıştır:

Aleyna Tilki

Danla Bilic

İrem Sak

Mümine Senna Yıldız

Melisa Döngel

Yusuf Güney

Şevval Şahin

Şeyma Subaşı

Mert Vidinli

Cihan Şengüzel

Bu isimlerden Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmış, Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli için yakalama kararı çıkarılmıştır. Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şengüzel'in adreslerinde bulunamadığı, yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmiştir.