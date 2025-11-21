TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı'ya yapmayı planladığı ziyaret gündemdeki yerini korurken, CHP'nin bu ziyarete ilişkin tavrı netleşti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partinin İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini açıkladı. Peki, CHP İmralı'ya neden temsilci göndermiyor? CHP heyete neden katılmadı? Detaylar haberimizde!

CHP HEYETE NEDEN KATILMADI?

CHP'nin İmralı ziyaretine katılmama gerekçeleri hem şeffaflık hem de sürecin etkin yürütülmesi ile ilgili. Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kapalı toplantı yönündeki talebini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz böylesine zor meselelerin açık, şeffaf ve halkın önünde yapılması gerektiğini dile getirdik. Komisyon çalışmalarına başladığımızda, kapalılık kararının ancak komisyonun kararı ile alınabileceğini belirttik. Komisyonumuz üç toplantıda kapalı toplantı kararı aldı şu ana kadar. Bu toplantıda bakanlar ve MİT Başkanı, görüşlerini paylaştılar. Biz de bu toplantılarda, devletin güvenliğiyle ilgili bilgiler verilir diye kapalı olmasını destekledik. Ancak İmralı'ya gidişin konuşulacağı toplantının kapalı yapılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim."

Emir, ayrıca ziyaretin oylama ile yapılması gerektiğini vurguladı:

"Burada herkesin, her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde koyması önemlidir. Eğer böyle bir ziyaret gerçekleştirilecekse bir heyetin, anlaşılıyor ki beş kişilik heyetin ziyaret yapması gerekiyorsa, bunun da mutlaka oylama ile yapılması gerekir."

GİZLENEREK YAPILMASI DOĞRU DEĞİLDİR

CHP'nin eleştirisinin odak noktası, ziyaretin kapalı ve sınırlı bir heyetle yapılacak olması. Emir bu konuyu şöyle özetledi:

"CHP olarak, tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin çözülmesini savunuyoruz. Birileri Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz cesaretle bu sorunu kabul eden bir partiyiz. Barış için atılacak adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Geldiğimiz aşamada, milli iradeye ipotek koyan uygulamalar sürmektedir. Siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, yeni siyasi davalarla siyasetimiz yara almıştır. Siyasi davalarla demokrasimizin önü tıkanmıştır. İç barışımızı sağlamak için adım atılması gerekirken tüm meselenin İmralı'ya gidilmesine sıkıştırılmasına milletimiz razı değildir. Sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay bir sürecin yürütülmesi mümkündür. Toplum, kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir."

OYLAMA İLE YAPILMASI GEREKİRDİ

CHP, ziyaretin sadece beş kişilik bir heyetle sınırlı olmasına tepki gösterirken, teknolojik imkanlarla sürecin daha etkin yürütülebileceğini vurguladı. Murat Emir'in açıklaması şöyle devam etti:

"Bugünkü toplantının milletin gözü önünde açıkça yapılması gerektiğini düşünüyoruz. CHP olarak biz on yıllardır Kürt sorunu olarak bilinen sorunun konuşularak çözülebileceğini söyleyegelen partiyiz. Bu nedenle komisyona katkı verdik ancak kapalı kararı çıkınca katılmamızın doğru olmayacağına karar verdik. CHP olarak tarihsel bir tutarlılık için Kürt meselesini demokratik yollardan çözmeye her zaman söyledik. Dün olduğu gibi bugün de barış için atılacak samimi adımların sonuna kadar yanındayız. Milletimize karşı sorumluluğumuzun gerekliliği olarak komisyonda olacağız. İmralı'ya gidişin tarihi kavşak olarak nitelendirilmesi komisyonun kuruluş amacına uygun değildir. Komisyonumuzun başkanı bile olmadan sadece 5 vekilimizin adaya gitmesi yerine teknoloji kullanılarak daha kolay yöntem kullanmak mümkündür. Hatırlatmak isteriz; bugün herkesin ne diyeceğini beklediği CHP kapatma kararıyla karşı karşıya. Partimiz her şeye rağmen demokrasi ve çözüm umuduyla komisyonda kalmaya devam etmektedir. Partimiz ülkemize barışı da demokrasi ve adaleti getirecek güce sahiptir."

MİLLETİMİZ RAZI DEĞİLDİR

Emir'in açıklamalarında öne çıkan bir başka nokta, kamuoyunun sürece dair memnuniyetsizliği oldu. CHP, İmralı'ya sınırlı bir heyet gönderilmesi yerine sürecin daha kapsayıcı ve teknolojik imkanlarla yürütülmesini savundu.

CHP'DEN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA: TEKNOLOJİYİ KULLANALIM

Kararın ardından CHP'li üyelerle birlikte basın açıklaması yapan Murat Emir, teknolojik imkânların etkin kullanılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada öne çıkan ifadeler şunlar:

"Komisyon çalışmalarına katkı verdik ancak kapalı kararı çıkınca katılmamızın doğru olmayacağına karar verdik. CHP olarak tarihsel bir tutarlılık için Kürt meselesini demokratik yollardan çözmeye her zaman söyledik. Dün olduğu gibi bugün de barış için atılacak samimi adımların sonuna kadar yanındayız. İmralı'ya gidişin tarihi kavşak olarak nitelendirilmesi komisyonun kuruluş amacına uygun değildir. Komisyonumuzun başkanı bile olmadan sadece 5 vekilimizin adaya gitmesi yerine teknoloji kullanılarak daha kolay yöntem kullanmak mümkündür. Partimiz ülkemize barışı da demokrasi ve adaleti getirecek güce sahiptir."

DEM PARTİ'DEN TEPKİ

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı, diğer partilerden de yorum aldı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, şu açıklamayı yaptı:

"Bu sorunun çözülmesi için katkı veriyoruz. Tarihi cesur insanlar yapar cüret edenler yapar, doğru tarafta duranlar yazar. Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak."