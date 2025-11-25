Haberler

Chelsea Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Chelsea Barcelona golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güncelleme:
Chelsea Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç? Chelsea Barcelona kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Chelsea Barcelona canlı maç anlatımı ve Chelsea Barcelona kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Chelsea Barcelona kaç kaç? Chelsea Barcelona canlı maç anlatımı ve Chelsea Barcelona kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

CHELSEA BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ?

Chelsea Barcelona maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

CHELSEA BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

Chelsea Barcelona maçını Tabii Spor'dan canlı izleyebilirsiniz. Maçı şifresiz izlemek için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

CHELSEA BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea Barcelona maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başladı.

CHELSEA BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea Barcelona maçı Chelsea'de, Chelsea Stadyumu'nda oynanıyor.

