Charlie'nin Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Charlie'nin Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Charlie'nin Melekleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Charlie'nin Melekleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Charlie'nin Melekleri konusu nedir, Charlie'nin Melekleri oyuncuları kimler ve Charlie'nin Melekleri özeti gibi konuları inceliyoruz.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde genç bir mühendis, dünya için ciddi risk oluşturabilecek yeni bir iletişim teknolojisi geliştirir. Ancak bu buluşun kötü amaçlarla kullanılma ihtimali ortaya çıkınca Charlie'nin üç meleği devreye girer. Cesur ve yetenekli ajanlar, insanlığı büyük bir felaketten korumak için hayatlarını tehlikeye atarak zorlu bir mücadeleye girişir.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Kristen Stewart – Sabina Wilson

• Naomi Scott – Elena Houghlin

• Ella Balinska – Jane Kano

• Elizabeth Banks – Rebekah Bosley

• Djimon Hounsou – Edgar Bosley

• Patrick Stewart – John Bosley

• Sam Claflin – Alexander Brock

• Noah Centineo – Langston

• Jonathan Tucker – Hodak

• Nat Faxon – Peter Fleming

• Luis Gerardo Méndez – The Saint

• Chris Pang – Jonny Smith

• David Schütter – Ralph

• Hannah Hoekstra – Ingrid (Angel)

• Prince Alim Hassan – Emre Kentmenoğlu

• Pradeep Prasad – Murali Perumal

• Sven Ludwig – Sebastian Kroehnert

• Fatima Ahmed, Marie-Lou Sellem, Batur Belirdi, Susan Olson, Anna Drexler, Michael Strahan, Ronda Rousey, Laverne Cox, Lili Reinhart, Hailee Steinfeld, Robert Maaser, Hélène Cardona, Anouar H. Smaine, Danny Pardo

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri farklı ülkelerde gerçekleşti. İstanbul'un tarihi dokusu, Hamburg'un modern mimarisi ve Berlin'in hareketli atmosferi filmde önemli sahnelere ev sahipliği yaptı. Bu uluslararası mekânlar, yapımın görsel zenginliğini artırırken izleyiciye de farklı kültürleri yansıtan sahneler sunuyor.