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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 111. Dönem Kaymakam Adayları Görevlendirme Listesi kapsamında Trabzon'un Çaykara ilçesine atanan Ceyda Durmaz'ın hayatı ve mesleki geçmişi merak konusu oldu. Çaykara'nın ilk kadın kaymakamı olarak göreve başlayacak olan Durmaz'ın eğitim durumu, daha önce görev yaptığı ilçeler ve özel hayatına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Ceyda Durmaz kimdir? Çaykara Kaymakamı Ceyda Durmaz kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ÇAYKARA KAYMAKAMI CEYDA DURMAZ KİMDİR?

Ceyda Durmaz, mülki idare amiri olarak Türkiye'nin farklı ilçelerinde görev yapan isimler arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 111. Dönem Kaymakam Adayları Görevlendirme Listesi kapsamında Trabzon'un Çaykara ilçesine atanan Durmaz, ilçenin ilk kadın kaymakamı olacak.

Durmaz'ın kamuoyuna yansıyan biyografi bilgilerinde doğum tarihi, yaşı ve memleketine ilişkin ayrıntılar bulunmuyor.

CEYDA DURMAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çaykara Kaymakamı Ceyda Durmaz'ın doğum tarihi ve memleketi hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Durmaz'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu bilinmiyor.

CEYDA DURMAZ'IN EĞİTİM DURUMU NEDİR?

Ceyda Durmaz'ın eğitim hayatına ilişkin ayrıntılı ve doğrulanmış bilgiler paylaşılan biyografi içeriğinde yer almıyor. Eğitim aldığı üniversite ve bölüm hakkında mevcut bilgiler kapsamında kesin bir bilgi bulunmuyor.

CEYDA DURMAZ DAHA ÖNCE NERELERDE GÖREV YAPTI?

Ceyda Durmaz, Çaykara Kaymakamlığına atanmadan önce Denizli, Burdur ve Bolu'da görev yaptı. Mesleki geçmişindeki görev yerleri ve tarihleri şöyle:

Denizli – Baklan: Durmaz'ın mülki idare amirliği kariyerindeki görev yerlerinden biri oldu.

Burdur – Yeşilova: İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12 Temmuz 2024 tarihli onayının ardından Yeşilova'ya atandı. 19 Temmuz 2024'te görevine başladı ve 23 Ekim 2024'e kadar burada görev yaptı.

Bolu – Mudurnu: Çaykara'ya atanmasından önce Mudurnu'da kaymakam vekili olarak görev aldı.

CEYDA DURMAZ EVLİ Mİ?

Ceyda Durmaz'ın medeni durumuna ilişkin kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle evli olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi paylaşılmıyor.