Cerny Beşiktaş'tan ayrılmak mı istiyor? Beşiktaş Cerny krizi nedir?

Beşiktaş'ta Cerny ile ilgili yaşanan gelişmeler spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. "Cerny Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor mu?" sorusu taraftarlar tarafından merak edilirken, ortaya atılan iddialar Beşiktaş Cerny krizi kavramını gündeme taşıdı. Siyah-beyazlılarda krizin perde arkası ve son gelişmeler haberimizde…

CERNY İÇİN AYRILIK İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vaclav Cerny hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları siyah-beyazlı camiada gündem yarattı. Ara transfer dönemine girilirken Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken, bu iddia kısa sürede taraftarlar arasında tartışılmaya başlandı.

YÖNETİMİN AYRILIĞA SICAK BAKMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Ortaya atılan haberlerde, Beşiktaş Yönetimi'nin sezonun kritik bir sürecinde önemli bir oyuncunun takımdan ayrılmasına olumlu yaklaşmadığı ve bu nedenle ayrılık talebini geri çevirdiği ileri sürüldü. Ayrıca yıldız futbolcunun menajerinin konuyla ilgili görüşme yapmak üzere İstanbul'a çağrıldığı iddialar arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ YALANLAMA GELDİ

Söz konusu iddiaların ardından Beşiktaş Kulübü'nden resmi bir açıklama yapıldı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, Vaclav Cerny'nin devre arasında ayrılmak istediği, yönetime mutsuzluğunu ilettiği ya da sezon sonunda takımdan ayrılma talebinde bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilerek taraftarlardan masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesi istendi.

CERNY'NİN SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon sergilediği performansla öne çıkan isimlerden biri oldu. Yıldız futbolcu siyah-beyazlı forma altında çıktığı 19 karşılaşmada 6 gol atarken, 6 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.