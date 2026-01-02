Haberler

Çekmeköy, Tuzla, Büyükçekmece okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?

Çekmeköy, Tuzla, Büyükçekmece okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy okullar tatil mi 2 Ocak 2026! İstanbul genelinde 2 Ocak 2026 Cuma günü için eğitim-öğretim takviminde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Tuzla okullar tatil mi? Öğrenci ve veliler İstanbul'da Büyükçekmece okullar tatil mi, merak ediyor. İşte İstanbul'da kar tatili edilen ilçeler...

Yeni yılın ardından gözler, hava koşulları nedeniyle eğitimde bir değişiklik olup olmadığına çevrildi. İstanbul'da öğrenciler ve veliler, ilçe ilçe tatil durumu hakkında yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

ÇEKMEKÖY OKULLAR TATİL Mİ?

Çekmeköy'de 2 Ocak 2026 Cuma günü okullar için alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. İstanbul Valiliği tarafından ilçeye özel ya da il genelini kapsayan herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların gündüz saatlerinde 8–9 dereceye kadar çıkacağı, sabah erken saatlerde ise önceki günlerin yağışlarına bağlı olarak hafif buzlanma riski olabileceği bildiriliyor.

TUZLA OKULLAR TATİL Mİ?

Tuzla'da eğitim faaliyetleri 2 Ocak Cuma günü planlandığı şekilde devam ediyor. İlçe için alınmış bir kar tatili kararı açıklanmadı. Hava tahminlerinde yağış beklentisi bulunmazken, gece sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşebileceği, sabah saatlerinde yer yer kaygan zemin oluşabileceği belirtiliyor. Gün içinde güney yönlerden orta kuvvette rüzgarın etkili olacağı ve hava koşullarının genel olarak sakin seyredeceği öngörülüyor.

Çekmeköy, Tuzla, Büyükçekmece okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?

BÜYÜKÇEKMECE OKULLAR TATİL Mİ?

Büyükçekmece'de de 2 Ocak 2026 tarihi için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. İstanbul genelinde olduğu gibi ilçede de eğitim-öğretim faaliyetleri sürüyor. Meteorolojik tahminler, parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir havaya işaret ederken, ciddi bir ulaşım aksamasına yol açacak yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde düşük sıcaklıklar nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği bildiriliyor.

KAR TATİLİ OLAN İLÇELER!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı doğu illerinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Gümüşhane, Kahramanmaraş, Şırnak, Elazığ ve Hakkari gibi illerde kar ve buzlanma etkili olurken, bu durum eğitim takviminde geçici değişikliklere yol açtı. İstanbul için ise benzer bir hava tablosu ya da resmi tatil kararı bulunmuyor ve il genelinde eğitim devam ediyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
İran'da protestolar iyice kontrolden çıktı! Can kayıpları artıyor

Komşuda protestolar iyice kontrolden çıktı! Can kayıpları artıyor
Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi

Ne Erzurum ne de Kars! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

Ülkeyi sarsan bardaki faciadan kan donduran görüntüler
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın metruk 2 binaya sıçradı

Bir şehrimizi ayağa kaldıran yangın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı

Cezaevinden yazdığı mektupta çarpıcı ifadeler var
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha 'Güle güle' dedi

Ona da "Güle güle" dedi! Beşiktaş'ta yeni yılın ilk ayrılığı
2026 yılı resmi tatil günleri netleşti

Çalışanların beklediği haber geldi: 2026 resmi tatil günleri netleşti
Ailesiyle birlikte tehdit edilen Murat Ağırel'den emniyet ve savcılığa çağrı

Ünlü gazeteci isyan etti: Bir baba olarak yardım istiyorum
Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı

Cezaevinden yazdığı mektupta çarpıcı ifadeler var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi