Çekmeköy, Tuzla, Büyükçekmece okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?

Yeni yılın ardından gözler, hava koşulları nedeniyle eğitimde bir değişiklik olup olmadığına çevrildi. İstanbul'da öğrenciler ve veliler, ilçe ilçe tatil durumu hakkında yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

ÇEKMEKÖY OKULLAR TATİL Mİ?

Çekmeköy'de 2 Ocak 2026 Cuma günü okullar için alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. İstanbul Valiliği tarafından ilçeye özel ya da il genelini kapsayan herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların gündüz saatlerinde 8–9 dereceye kadar çıkacağı, sabah erken saatlerde ise önceki günlerin yağışlarına bağlı olarak hafif buzlanma riski olabileceği bildiriliyor.

TUZLA OKULLAR TATİL Mİ?

Tuzla'da eğitim faaliyetleri 2 Ocak Cuma günü planlandığı şekilde devam ediyor. İlçe için alınmış bir kar tatili kararı açıklanmadı. Hava tahminlerinde yağış beklentisi bulunmazken, gece sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşebileceği, sabah saatlerinde yer yer kaygan zemin oluşabileceği belirtiliyor. Gün içinde güney yönlerden orta kuvvette rüzgarın etkili olacağı ve hava koşullarının genel olarak sakin seyredeceği öngörülüyor.

BÜYÜKÇEKMECE OKULLAR TATİL Mİ?

Büyükçekmece'de de 2 Ocak 2026 tarihi için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. İstanbul genelinde olduğu gibi ilçede de eğitim-öğretim faaliyetleri sürüyor. Meteorolojik tahminler, parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir havaya işaret ederken, ciddi bir ulaşım aksamasına yol açacak yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde düşük sıcaklıklar nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği bildiriliyor.

KAR TATİLİ OLAN İLÇELER!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı doğu illerinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Gümüşhane, Kahramanmaraş, Şırnak, Elazığ ve Hakkari gibi illerde kar ve buzlanma etkili olurken, bu durum eğitim takviminde geçici değişikliklere yol açtı. İstanbul için ise benzer bir hava tablosu ya da resmi tatil kararı bulunmuyor ve il genelinde eğitim devam ediyor.