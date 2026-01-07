Haberler

Çankırı Valisi kim oldu? Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çankırı Valisi kim oldu? Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş oldu. Arama motorlarında ise Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş nereli, kaç yaşında? Çankırı Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çankırı iline yeni vali atandı. Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş nereli, kaç yaşında? Çankırı Valisi kim oldu?

ÇANKIRI VALİ ATAMASI YAPILDI!
İŞTE KARARNAME:

Çankırı Valisi kim oldu? Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çankırı Valisi kim oldu? Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş kimdir, kaç yaşında, nereli?


ÇANKIRI VALİSİ HÜSEYİN ÇAKIRTAŞ KİMDİR?

01 Haziran 1977'de Sivas'ın Suşehri ilçesi Çakırlı köyünde doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 1995 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 2018 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı.

03.09.2014 tarihli kararname ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 'Şube Müdürü' olarak atandı. 28.06.2015 tarihli Encümen Kararı ile aynı Genel Müdürlükte Daire Başkanı olarak görevlendirildi. 21.06.2017 tarihli kararname ile Eğitim Dairesi Başkanlığı görevine atandı. O günden bu yana bakanlıktaki görevini sürdürmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

Uçağa binip geliyor! Manchester United'dan Süper Lig'e flaş transfer
İstanbul'un gökdelen mezarlıkları Esenyurt'ta havadan görüntülendi

İstanbul'un orta yerinde gökdelen mezarlığı! Görüntüler şok etti
Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

Uçağa binip geliyor! Manchester United'dan Süper Lig'e flaş transfer
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi