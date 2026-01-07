Çankırı Valisi kim oldu? Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çankırı iline yeni vali atandı. Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş nereli, kaç yaşında? Çankırı Valisi kim oldu?

ÇANKIRI VALİ ATAMASI YAPILDI!

ÇANKIRI VALİSİ HÜSEYİN ÇAKIRTAŞ KİMDİR?

01 Haziran 1977'de Sivas'ın Suşehri ilçesi Çakırlı köyünde doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 1995 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 2018 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı.

03.09.2014 tarihli kararname ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 'Şube Müdürü' olarak atandı. 28.06.2015 tarihli Encümen Kararı ile aynı Genel Müdürlükte Daire Başkanı olarak görevlendirildi. 21.06.2017 tarihli kararname ile Eğitim Dairesi Başkanlığı görevine atandı. O günden bu yana bakanlıktaki görevini sürdürmektedir.