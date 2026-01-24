Çanakkale'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Çanakkale'de deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Çanakkale dahil batı illerinde hissedilen son deprem 24 Ocak Cumartesi günü gece yarısı yaşandı; Balıkesir Sındırgı'da kaydedilen 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Uzmanlar bölgedeki sismik hareketliliği izlerken, vatandaşlar " Çanakkale'de deprem mi oldu, en son ne zaman deprem oldu ve depremin büyüklüğü nedir?" gibi aramalarla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini takip ediyor.

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Gece saatlerinde kaydedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Sındırgı olan deprem; Çanakkale, Bursa, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar sarsıntının ardından sosyal medya ve arama motorlarında depremle ilgili bilgi arayışına yöneldi.

İLK BELİRLEMELER PAYLAŞILDI

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre deprem sonrası olumsuz bir ihbar yapılmadı. Ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

AFAD ve ilgili kurumlar bölgedeki sismik hareketliliği izlemeye devam ederken, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.