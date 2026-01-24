Haberler

Çanakkale'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Çanakkale'de deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Çanakkale'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Çanakkale'de deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

24 Ocak 2026 Cumartesi günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD verilerine göre merkez üssü Balıkesir olan sarsıntı, Çanakkale başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi ve bölge halkı kısa süreli paniğe yol açtı. Bu gelişme sonrası "Çanakkale'de deprem mi oldu? En son ne zaman deprem oldu ve şiddeti neydi?" soruları gündemde yerini aldı.

Çanakkale dahil batı illerinde hissedilen son deprem 24 Ocak Cumartesi günü gece yarısı yaşandı; Balıkesir Sındırgı'da kaydedilen 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Uzmanlar bölgedeki sismik hareketliliği izlerken, vatandaşlar " Çanakkale'de deprem mi oldu, en son ne zaman deprem oldu ve depremin büyüklüğü nedir?" gibi aramalarla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini takip ediyor.

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Gece saatlerinde kaydedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Çanakkale'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Çanakkale'de deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Sındırgı olan deprem; Çanakkale, Bursa, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar sarsıntının ardından sosyal medya ve arama motorlarında depremle ilgili bilgi arayışına yöneldi.

Çanakkale'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Çanakkale'de deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

İLK BELİRLEMELER PAYLAŞILDI

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre deprem sonrası olumsuz bir ihbar yapılmadı. Ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Çanakkale'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Çanakkale'de deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

AFAD ve ilgili kurumlar bölgedeki sismik hareketliliği izlemeye devam ederken, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu