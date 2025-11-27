Haberler

Güncelleme:
Müziğin arka planındaki yetenekli isimlerden biri olan Çağrı Telkıvıran, söz yazarlığı, beste ve aranjörlük alanında adını duyurmuş bir müzik profesyonelidir. Peki, Çağrı Telkıvıran kimdir? Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Müzik dünyasında kendi imzasını taşıyan isimlerden biri olan Çağrı Telkıvıran, söz yazarlığı, bestecilik ve aranjörlük yetenekleriyle dikkat çekiyor. Popüler sanatçılarla yaptığı iş birlikleri ve hit şarkılar sayesinde hem sektör içinde hem de müzikseverler arasında merak konusu olmuş bir isim. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

Çağrı Telkıvıran, müzik dünyasında söz yazarı, besteci ve aranjör olarak tanınan bir isimdir. Türkiye'nin önde gelen birçok sanatçısıyla çalışan Telkıvıran, şarkı sözleri, besteleri ve düzenlemeleriyle geniş kitleler tarafından biliniyor. Berksay, Oğuzhan Koç, Bengü, Ebru Yaşar, Simge Sağın, İdo Tatlıses, Ece Seçkin, Zeynep Bastık, Kutsi ve Kolpa gibi isimlerle iş birliği yaparak popüler müzik sahnesinde güçlü bir yer edinmiştir.

ÇAĞRI TELKIVIRAN KAÇ YAŞINDA?

Mevcut bilgilerde Çağrı Telkıvıran'ın doğum yılı veya yaşı açıklanmamıştır. Ancak müzik kariyerindeki deneyimi ve çalıştığı sanatçılar göz önüne alındığında, orta yaş grubunda olduğu tahmin edilmektedir.

ÇAĞRI TELKIVIRAN NERELİ?

Telkıvıran'ın doğum yeri ile ilgili resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Türkiye'nin farklı şehirlerinden sanatçılarla çalışarak geniş bir etki alanı oluşturmuştur.

ÇAĞRI TELKIVIRAN'IN KARİYERİ

Çağrı Telkıvıran, söz yazarlığı, beste ve aranjörlük alanlarında müzik kariyerini sürdürüyor. Özellikle "Kırmızı Karlar" ve "Olur mu" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2022 yılında seslendirdiği "Üstünü Çizerek" şarkısı da büyük beğeni topladı. Çeşitli ünlü sanatçılarla iş birliği yaparak popüler müzik sahnesinde önemli bir isim haline geldi. Sözleri ve besteleriyle Türk pop müziğine değerli katkılarda bulunmaya devam ediyor.

