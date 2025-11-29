Ç.Rizespor Kayserispor CANLI nereden izlenir, Ç.Rizespor Kayserispor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in heyecan dolu maçlarından biri olan Çaykur Rizespor – Kayserispor mücadelesi için yayın bilgileri merak konusu. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş detaylarını ve maçın şifresiz olup olmadığını sorguluyor. Ç.Rizespor Kayserispor karşılaşması hangi kanalda ekrana gelecek?

Ç.RİZESPOR – KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 yayınını izlemek isteyenler, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden veya Türksat uydusu ile internet platformları aracılığıyla şifreli olarak yayına ulaşabilir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasındaki mücadele 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Süper Lig'in bu önemli karşılaşması saat 14.30'da başlayan düdükle birlikte start alacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin karşı karşıya geleceği mücadele, Rize'de yer alan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.