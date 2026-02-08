Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Ç.Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ç.RİZESPOR GALATASARAYarasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Ç. Rizespor Galatasaray MAÇI NE ZAMAN? Ç. Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Çaykur Rizespor – Galatasaray mücadelesi, futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, şifreli olarak canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Dev mücadele beIN Sports 1 kanalından izlenebilecek. Kanal;

• Digiturk 77. kanal,

• Kablo TV 232. kanal,

• Türksat uydu yayını

ve internet platformları üzerinden şifreli olarak erişime açık olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşması, 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Rize ev sahipliği yapacak. Mücadele, Çaykur Rizespor'un iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Ç.RİZESPOR GALATASARAYİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşması 11'leri henüz açıklanmadı.