Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de Ç.Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, başlama saatini ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.
Ç.Rizespor– Fenerbahçe karşılaşması öncesi sporseverlerin gündeminde, müsabakanın yayın bilgileri ve izleme seçenekleri yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayın saati ile birlikte şifre durumuna dair detayları merak ediyor.
Ç.RİZESPOR – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Ç. Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
BEIN SPORTS 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Bein Sports 1; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Ç.RİZESPOR – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?
Ç.Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 23 Kasım Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.
Ç.RİZESPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Karşılaşma 20.00'da start alacak ve mücadele aynı saat itibarıyla canlı yayınlanacak.
Ç.RİZESPOR – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Süper Lig'in bu önemli mücadelesi, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.