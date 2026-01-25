Ç.Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, Ç.Rizespor Alanyaspor nereden CANLI izlenir?

Çaykur Rizespor ile Alanyaspor arasındaki kritik Süper Lig karşılaşması öncesinde, futbol tutkunları "Maç hangi kanalda yayınlanacak?", "Karşılaşma canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Yayıncı kuruluş, saat bilgisi ve izleme seçenekleri merak edilen başlıklar arasında öne çıkıyor.

Ç.RİZESPOR – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Çaykur Rizespor ile Alanyaspor arasında oynanacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Ç.RİZESPOR – ALANYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 YAYIN BİLGİLERİ

Mücadeleyi beIN Sports 1 üzerinden izlemek isteyenler, yayına Digiturk 77 ve Kablo TV 232. kanal üzerinden ulaşabilir. Karşılaşma, uydu ve dijital platformlarda abonelik kapsamında şifreli olarak yayınlanacaktır.

Ç.RİZESPOR – ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Çaykur Rizespor ile Alanyaspor arasındaki Süper Lig mücadelesi, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

Ç.RİZESPOR – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecan dolu karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Ç.RİZESPOR – ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'deki bu önemli randevu, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.