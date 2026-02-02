Haberler

Bursaspor Trabzonspor basket maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Bursaspor Trabzonspor basket maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak basketbol karşılaşması, sporseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, "Bursaspor Trabzonspor basket maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, saat detayları ve canlı izleme seçenekleri haberimizde.

Basketbolseverlerin merakla beklediği Bursaspor – Trabzonspor mücadelesi öncesinde yayın bilgileri gündemde. Bursaspor Trabzonspor basket maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir? sorusu, karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen taraftarlar tarafından sıkça aratılıyor. İşte maçın canlı yayın kanalı ve izleme detayları.

BURSASPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde heyecan Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine odaklanmış durumda. Bursaspor ile Trabzonspor arasındaki kritik mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BURSASPOR – TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bursaspor – Trabzonspor karşılaşması, beIN Sports 5 üzerinden şifreli yayınla izlenebilecek. beIN Sports 5; Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla erişime açık olacak.

BURSASPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Basketbol Süper Ligi kapsamında oynanacak Bursaspor – Trabzonspor maçı, 02 Şubat Pazartesi günü basketbolseverlerle buluşacak.

BURSASPOR – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bursaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadelede ilk düdük, saat 19.00'da çalacak.

BURSASPOR – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi mücadelesi, Bursa'da bulunan Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak.

500

