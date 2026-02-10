Haberler

Bursa TOKİ kura çekilişi ertelendi mi, iptal mi oldu, kura neden ertelendi? Bursa kuraları ne zaman çekilecek, 11 Şubat Çarşamba günü mü çekilecek?

Bursa TOKİ kura çekilişi ertelendi mi, iptal mi oldu, kura neden ertelendi? Bursa kuraları ne zaman çekilecek, 11 Şubat Çarşamba günü mü çekilecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa TOKİ kura çekilişi ertelendi mi sorusu, konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. TOKİ tarafından yapılacak Bursa kura çekiminin hangi tarihte gerçekleştirileceği araştırılırken, "Bursa kuraları ne zaman çekilecek, 11 Şubat'ta mı çekilecek?" soruları da gündemdeki yerini koruyor.

Bursa'da TOKİ başvurusu yapan vatandaşlar kura çekilişiyle ilgili son durumu yakından takip ediyor. Bursa TOKİ kura çekilişinin ertelenip ertelenmediği, kuraların ne zaman yapılacağı ve çekimin 11 Şubat tarihinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ ERTELENDİ Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri il il gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Bursa için planlanan sosyal konut kura çekiminin 11 Şubat tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Bursa TOKİ kura çekilişinin ertelendiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Bursa TOKİ kura çekilişi ertelendi mi, neden ertelendi? Bursa kuraları ne zaman çekilecek, 11 Şubat Çarşamba günü mü çekilecek?

BURSA'YA 17 BİN SOSYAL KONUT AYRILDI

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa ve ilçeleri için yaklaşık 17 bin konutluk bir kontenjan ayrıldı. Kura çekiminin yeniden ertelenmemesi durumunda, binlerce başvuru sahibi arasından 17 bin kişinin ismi netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var

Çelik klip çekti, valilikten uyarı gecikmedi
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti
5 kenti birden uyardılar: Tedbirli olunmalı

Vatandaşlar dikkat! 5 kenti birden uyardılar
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı

Son yolculuğuna davul ve zurna ile uğurlandı! Nedeni kahretti
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı

Büyük panik! Yolcu uçağı okyanusa acil iniş yaptı