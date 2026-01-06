Bursa BUSKİ su kesintisi! 6-7 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa İlçesi – Hamzabey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 7 Ocak 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 17 Ocak 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 7 Ocak 2026 ile 17 Ocak 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi – Hamzabey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 27 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 7 Ocak 2026 saat 18.00

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 27 Aralık 2025 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Nilüfer İlçesi – Balat Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 7 Ocak 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 7 Ocak 2026 saat 19.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde Yenal Sokak, Faruk Baykal Caddesi, Balat Caddesi ve Sanayi Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 7 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Osmangazi İlçesi – Çağlayan Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 7 Ocak 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 7 Ocak 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi ve civarında 7 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Osmangazi İlçesi – Yahşibey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Ocak 2026 saat 17.00

Planlanan bitiş tarihi 6 Ocak 2026 saat 19.00

Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi 2. Murat Caddesi ve civarında meydana gelen arıza çalışması nedeniyle 6 Ocak 2026 tarihinde 17.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yenişehir İlçesi – Kirazlıyayla Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Ocak 2026 saat 09.30

Planlanan bitiş tarihi 6 Ocak 2026 saat 17.30

Süleymaniye Mahallesi ile Reşadiye Mahallesi arasındaki hat değişikliği çalışması nedeniyle Kirazlıyayla, Reşadiye, Yıldırım ve Beypınar mahallelerinde 6 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım İlçesi – Kurtoğlu Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Ocak 2026 saat 15.30

Planlanan bitiş tarihi 6 Ocak 2026 saat 17.30

Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Meriç Sokak ve civarında meydana gelen arıza çalışması nedeniyle 6 Ocak 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.