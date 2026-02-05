Bursa BUSKİ su kesintisi! 5-6 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA – HAMZABEY

Planlanan başlangıç tarihi: 29 Ocak 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 7 Şubat 2026 saat 18.00

Kesim tarihi: 29 Ocak 2026 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle; Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 29 Ocak 2026 ile 7 Şubat 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA – ZÜFERBEY

Planlanan başlangıç tarihi: 29 Ocak 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 9 Şubat 2026 saat 18.00

Kesim tarihi: 29 Ocak 2026 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle; Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 29 Ocak 2026 ile 9 Şubat 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

OSMANGAZİ – DEMİRTAŞ SAKARYA

Planlanan başlangıç tarihi: 5 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 5 Şubat 2026 saat 18.00

Kesim tarihi: 5 Şubat 2026 saat 10.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve çevresinde, 5 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

YILDIRIM – ERTUĞRULGAZİ

Planlanan başlangıç tarihi: 5 Şubat 2026 saat 00.10

Planlanan bitiş tarihi: 5 Şubat 2026 saat 23.50

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Yıldırım ilçesinde 5 Şubat 2026 Perşembe günü 00.10 ile 23.50 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye belirtilen saatten daha önce su verilebilecektir.

Su kesintisinin uygulanacağı bölgeler şunlardır:

Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Huzurevi Caddesi'nin doğusu, Selçukbey Caddesi'nin güneyi ve Ertuğrulgazi Caddesi'nin kuzeyi arasında kalan alanlar.

Siteler Mahallesi'nde Ertuğrulgazi Caddesi'nin kuzeyi ile 3. Sokak'ın güneyi arasında kalan alanlar.

Fidyekızık Mahallesi'nin üst kısımları.

75. Yıl Mahallesi'nin üst kısımları.

Bağlaraltı Mahallesi'nde Faydalı Sokak, 2. Funda Sokak, 6. Fatih Sokak ve 6. Turan Sokak'ın kuzeyi ile A104 ve A106 sokaklarının güneyi arasında kalan alanlar.