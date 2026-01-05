Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa - Hamzabey

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 27 Aralık 2025 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Osmangazi – Alemdar

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 5 Ocak 2026 tarihinde 14.20 ile 16.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Çekirge

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kavakdibi Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 5 Ocak 2026 tarihinde 15.40 ile 16.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Panayır

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Topraklı Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 5 Ocak 2026 tarihinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Sırameşeler

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 8. Huzur Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 5 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Arabayatağı

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Sözbilir Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 5 Ocak 2026 tarihinde 14.15 ile 15.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Yiğitler

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi E216 Sokak ve civarında, Kanalizasyon Daire Başkanlığı çalışması nedeniyle 5 Ocak 2026 tarihinde 14.45 ile 18.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı havalimanında gözaltına alındı
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var

Sürücüler dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, yaptırmayana ceza var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: Onu alın

Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: İlle de onu alalım başkanım
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi tartışma yaratan kare

Dev maç öncesi tartışma yaratan kare
Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: Onu alın

Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: İlle de onu alalım başkanım
Gittiği güzellik merkezi hayatını kararttı, aldığı cevap ile bir kez daha şok oldu

Gittiği güzellik merkezi hayatını kararttı, aldığı cevap ile şok oldu
Nobel Barış Ödülü Venezuela muhalefet lideri Machado'ya pahalıya patladı

Trump o isme liderliği neden vermedi: Sorunun cevabı ilginç