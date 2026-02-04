Bursa BUSKİ su kesintisi! 4-5 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa – Hamzabey

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri çevresindeki muhtelif cadde ve sokaklarda su kesintileri yaşanabilecektir. Kesintiler, 29 Ocak 2026 ile 7 Şubat 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Züferbey

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesinde Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda su kesintileri yapılabilecektir. Kesintiler, 29 Ocak 2026 ile 9 Şubat 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica edilir.

Nilüfer – Işıktepe

Nilüfer ilçesi C4 B40 alt bölgesinde yer alan Işıktepe Mahallesi Mehter Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza çalışması nedeniyle, 4 Şubat 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi – Demirtaş Sakarya

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya Mahallesi ve çevresinde 5 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli önlemleri alması rica olunur.

Yıldırım – Ertuğrulgazi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, Yıldırım ilçesinde 5 Şubat 2026 Perşembe günü 00.10 ile 23.50 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması halinde, su belirtilen saatten önce verilebilecektir. Kesintiden Ertuğrulgazi Mahallesi, Siteler Mahallesi, Fidyekızık Mahallesi'nin üst kesimleri, 75. Yıl Mahallesi'nin üst kesimleri ile Bağlaraltı Mahallesi'nin belirli bölgeleri etkilenecektir.