Bursa BUSKİ su kesintisi! 29-30 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa son dakika su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması ihtimaline karşı, Hamzabey Mahallesi başta olmak üzere Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinin çevresindeki muhtelif cadde ve sokaklarda 29 Ocak 2026 ile 7 Şubat 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri alması rica olunur.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, içme suyu hatlarında oluşabilecek olası arızalar nedeniyle Züferbey Mahallesi ile birlikte Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinin civarındaki çeşitli cadde ve sokaklarda 29 Ocak 2026 ile 9 Şubat 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması önemle rica olunur.