Bursa BUSKİ su kesintisi! 28-29 Ocak Bursa'da su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Bursa son dakika Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA

Züferbey Mahallesi merkez olmak üzere Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza oluşması ihtimaline karşı 18 Ocak 2026 ile 28 Ocak 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Aynı bölgede devam edecek çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 29 Ocak 2026 ile 9 Şubat 2026 tarihleri arasında yine 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

NİLÜFER

Odunluk Mahallesi Liman Caddesi ve çevresinde, C3_B33 alt bölgesinde meydana gelen arıza çalışması nedeniyle 28 Ocak 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ

Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi ve civarında, C4_B26 alt bölgesinde gerçekleştirilecek arıza çalışması sebebiyle 28 Ocak 2026 tarihinde saat 15.40 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.10 ile 23.50 arasında Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ertuğrulgazi Mahallesi, Siteler Mahallesi, Fidyekızık Mahallesi üst kesimleri, 75. Yıl Mahallesi üst kesimleri ve Bağlaraltı Mahallesi'nin belirli bölümleri etkilenecektir. Belirtilen alanlarda yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri alması önemle rica olunur.

Samanlı Mahallesi Harmanlar Sokak ve çevresinde ise, C4_K_SAMANLI alt bölgesinde oluşan arıza nedeniyle 28 Ocak 2026 tarihinde saat 16.00 ile 19.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
