Bursa BUSKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik – Kurşunlu

Planlanan başlangıç tarihi: 27 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 9 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 27 Kasım 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı önlem alınabilmesi için Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi ve çevresinde 27 Kasım 2025 ile 9 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey

Planlanan başlangıç tarihi: 26 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 7 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 26 Kasım 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların önlenmesi amacıyla Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresinde 26 Kasım 2025 ile 7 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi gerçekleştirilecektir.

Osmangazi – Demirtaş Barbaros

Planlanan başlangıç tarihi: 28 Kasım 2025 saat 11.30

Planlanan bitiş tarihi: 28 Kasım 2025 saat 22.00

Kesim tarihi: 28 Kasım 2025 saat 11.30

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_GEÇ alt bölgesinde bulunan Demirtaş Barbaros Mahallesi 496. Sokak ve Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmını kapsayan bölgede arıza çalışması sebebiyle 28 Kasım 2025 tarihinde 11.30 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi – Panayır

Planlanan başlangıç tarihi: 28 Kasım 2025 saat 18.00

Planlanan bitiş tarihi: 28 Kasım 2025 saat 21.00

Kesim tarihi: 28 Kasım 2025 saat 18.00

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_D33 alt bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi Öğretmenler Aralığı Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 28 Kasım 2025 tarihinde 18.00 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.