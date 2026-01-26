Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa son dakik su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey İlçesi Selimiye Mahallesi ve Çevresi Su Kesintisi

Karacabey ilçesine bağlı Selimiye, Tavşanlı, Canbalı, Sırabademler, Yenice, Karacaahmet, Runguçpaşa, Abdullahpaşa ve Drama mahallelerinde su kesintisi uygulanacaktır.

Turkcell Superonline kazı çalışması sırasında meydana gelen şebeke arızası nedeniyle, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 12.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılması planlanmaktadır.

Kesinti başlangıç tarihi ve saati 26 Ocak 2026 saat 12.00'dir.

Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey Mahallesi ve Çevresi Su Kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında arıza oluşması ihtimaline karşı su kesintileri yaşanabilecektir.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 17 Ocak 2026 ile 27 Ocak 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey Mahallesi ve Çevresi Su Kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar süresince, içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanabilecektir.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresinde, 18 Ocak 2026 ile 28 Ocak 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Vatandaşların gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur.