Bursa BUSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl – Ertuğrulgazi (1. Duyuru)

Planlanan başlangıç tarihi: 17 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 27 Kasım 2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 17 Kasım 2025 saat 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

İnegöl – Ertuğrulgazi (2. Duyuru)

Planlanan başlangıç tarihi: 25 Kasım 2025 saat 08.00

Planlanan bitiş tarihi: 26 Kasım 2025 saat 08.00

Kesim tarihi: 25 Kasım 2025 saat 08.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 25 Kasım 2025 saat 08.00 ile 26 Kasım 2025 saat 08.00 arasında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahallenin alt kısmı ve Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesinde yirmi dört saat süreyle su kesintisi yapılacaktır. Esentepe, Yunusemre ve Yeni Mahallenin üst kısmında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer – Çamlıca

Planlanan başlangıç tarihi: 25 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 25 Kasım 2025 saat 19.00

Kesim tarihi: 25 Kasım 2025 saat 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Birinci Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Lefkoşe Caddesi, Acem Sokak, Erdem Sokak, Şimşek Sokak, Güldeste Sokak ve Güven Sokak arasında kalan bölge ve civarında belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer – İhsaniye

Planlanan başlangıç tarihi: 25 Kasım 2025 saat 10.45

Planlanan bitiş tarihi: 25 Kasım 2025 saat 12.00

Kesim tarihi: 25 Kasım 2025 saat 10.45

Açıklama:

Nilüfer ilçesi C3 B48 alt bölgesinde bulunan İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi ve civarında meydana gelen arıza nedeniyle 25 Kasım 2025 tarihinde 10.45 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular daha önce verilebileceğinden vatandaşlarımızın musluklarını kontrollü kullanmaları önemle rica olunur.

Osmangazi – Alemdar

Planlanan başlangıç tarihi: 25 Kasım 2025 saat 14.00

Planlanan bitiş tarihi: 25 Kasım 2025 saat 16.00

Kesim tarihi: 25 Kasım 2025 saat 14.00

Açıklama:

Osmangazi ilçesi C4 D02 alt bölgesinde bulunan Alemdar Mahallesi Soylu Sokak ve civarında arıza nedeniyle 25 Kasım 2025 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Çeltikköy

Planlanan başlangıç tarihi: 25 Kasım 2025 saat 11.00

Planlanan bitiş tarihi: 25 Kasım 2025 saat 12.00

Kesim tarihi: 25 Kasım 2025 saat 11.00

Açıklama:

Osmangazi ilçesi C4 K Çeltik alt bölgesinde bulunan Çeltikköy Mahallesi Yeniyol Caddesi ve civarında arıza nedeniyle 25 Kasım 2025 tarihinde 11.00 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Demirtaşpaşa

Planlanan başlangıç tarihi: 25 Kasım 2025 saat 10.30

Planlanan bitiş tarihi: 25 Kasım 2025 saat 11.30

Kesim tarihi: 25 Kasım 2025 saat 10.30

Açıklama:

Osmangazi ilçesi C2 D06 alt bölgesinde bulunan Demirtaşpaşa Mahallesi Eski Tahılıçı Sokak ve civarında arıza nedeniyle 25 Kasım 2025 tarihinde 10.30 ile 11.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması halinde sular daha önce verilebileceğinden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Osmangazi – Küçükbalıklı

Planlanan başlangıç tarihi: 25 Kasım 2025 saat 10.00

Planlanan bitiş tarihi: 25 Kasım 2025 saat 12.00

Kesim tarihi: 25 Kasım 2025 saat 10.00

Açıklama:

Osmangazi ilçesi C4 D18 alt bölgesinde bulunan Küçükbalıklı Mahallesi Altıncı Cadde ve civarında arıza nedeniyle 25 Kasım 2025 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen saatten önce verilebilir. Vatandaşlarımızın musluklarını kontrollü kullanmaları önemle rica olunur.

Osmangazi – Ovaakça Çeşmebaşı

Planlanan başlangıç tarihi: 25 Kasım 2025 saat 16.30

Planlanan bitiş tarihi: 25 Kasım 2025 saat 18.30

Kesim tarihi: 25 Kasım 2025 saat 16.30

Açıklama:

Osmangazi ilçesi C4 alt bölgesinde bulunan Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Nur Sokak ve civarında arıza nedeniyle 25 Kasım 2025 tarihinde 16.30 ile 18.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yenişehir – Yenigün

Planlanan başlangıç tarihi: 25 Kasım 2025 saat 13.00

Planlanan bitiş tarihi: 25 Kasım 2025 saat 15.00

Kesim tarihi: 25 Kasım 2025 saat 13.00

Açıklama:

Kurtuluş Mahallesi ve Yenigün Mahallesi Siteler Bölgesinde ana hat arızası nedeniyle 13.00 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Sakarya

Planlanan başlangıç tarihi: 25 Kasım 2025 saat 10.10

Planlanan bitiş tarihi: 25 Kasım 2025 saat 12.10

Kesim tarihi: 25 Kasım 2025 saat 10.10

Açıklama:

Yıldırım ilçesi C4 K alt bölgesinde bulunan Sakarya Mahallesi Ören Sokak ve civarında arıza nedeniyle 25 Kasım 2025 tarihinde 10.10 ile 12.10 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması halinde sular daha önce verilebileceğinden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Yıldırım – Şükraniye

Planlanan başlangıç tarihi: 25 Kasım 2025 saat 17.30

Planlanan bitiş tarihi: 25 Kasım 2025 saat 18.30

Kesim tarihi: 25 Kasım 2025 saat 17.30

Açıklama:

Yıldırım ilçesi C3 alt bölgesinde bulunan Şükraniye Mahallesi Yan Sokak civarında arıza nedeniyle 25 Kasım 2025 tarihinde 17.30 ile 18.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

