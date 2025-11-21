Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl – Ertuğrulgazi

Planlanan başlangıç tarihi 24.11.2025 saat 08.00

Planlanan bitiş tarihi 25.11.2025 saat 08.00

Kesim tarihi 24.11.2025 saat 08.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara karşı önlem alınması amacıyla İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Bülbül Caddesi ve çevresinde 24.11.2025 tarihinde saat 08.00 ile 25.11.2025 tarihinde saat 08.00 arasında yirmi dört saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olması rica olunur.

İnegöl – Ertuğrulgazi

Planlanan başlangıç tarihi 17.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 27.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi 17.11.2025 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara karşı önlem alınması amacıyla İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi ve Sinanbey Mahallesi ile Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 17.11.2025 ile 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olması rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey

Planlanan başlangıç tarihi 11.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 24.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi 11.11.2025 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara karşı önlem alınması amacıyla Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda 11.11.2025 ile 24.11.2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olması rica olunur.

Osmangazi – Alacahırka

Planlanan başlangıç tarihi 21.11.2025 saat 14.40

Planlanan bitiş tarihi 21.11.2025 saat 17.00

Kesim tarihi 21.11.2025 saat 14.40

Osmangazi ilçesi C2 B Gec alt bölgesinde bulunan Alacahırka Mahallesi Orhaneli Yolu Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 21.11.2025 tarihinde 14.40 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Ulus

Planlanan başlangıç tarihi 21.11.2025 saat 16.00

Planlanan bitiş tarihi 21.11.2025 saat 17.00

Kesim tarihi 21.11.2025 saat 16.00

Yıldırım ilçesi C4 D25 alt bölgesinde bulunan Ulus Mahallesi Anamur Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 21.11.2025 tarihinde 16.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım – Yiğitler

Planlanan başlangıç tarihi 21.11.2025 saat 16.00

Planlanan bitiş tarihi 21.11.2025 saat 17.00

Kesim tarihi 21.11.2025 saat 16.00

Yıldırım ilçesi C2 D17 bölgesinde bulunan Yiğitler Mahallesi E232. Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 21.11.2025 tarihinde 16.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
