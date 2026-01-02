Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey Bölgesi Su Kesintisi

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu mahallelerin çevresindeki muhtelif cadde ve sokaklarda su kesintisi uygulanacaktır.

Planlanan başlangıç tarihi 27 Aralık 2025 saat 09.00, planlanan bitiş tarihi ise 7 Ocak 2026 saat 18.00'dir. Bu tarihler arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılması öngörülmektedir.

Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Su Kesintisi

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 9. Esen Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti 2 Ocak 2026 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve aynı gün saat 16.00'da sona erecektir.

