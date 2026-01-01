Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi su kesintisi duyurusu

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki çeşitli cadde ve sokaklarda su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti, 27 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00'da başlayacak olup 7 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00'e kadar devam edecektir. Bu tarih ve saatler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanması beklenmektedir.

Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.