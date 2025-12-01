Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik – Kurşunlu Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27.11.2025 saat 09.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09.12.2025 saat 18.00

Kesim Zamanı: 27.11.2025 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar sebebiyle Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi ve çevresinde 27 Kasım 2025 ile 9 Aralık 2025 tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey ve Çevresi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26.11.2025 saat 09.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07.12.2025 saat 18.00

Kesim Zamanı: 26.11.2025 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile civarında 26 Kasım 2025 ile 7 Aralık 2025 tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer – Konak Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01.12.2025 saat 14.45

Planlanan Bitiş Tarihi: 01.12.2025 saat 17.00

Kesim Zamanı: 01.12.2025 saat 14.45

Nilüfer ilçesi C3_B34 alt bölgesinde yer alan Konak Mahallesi Burçak Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 1 Aralık 2025 tarihinde saat 14.45 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer – 30 Ağustos Zafer Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01.12.2025 saat 09.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01.12.2025 saat 18.00

Kesim Zamanı: 01.12.2025 saat 09.00

Otuz Ağustos Zafer Mahallesi içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle 1 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi – Demirtaş Barbaros Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02.12.2025 saat 08.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08.12.2025 saat 18.00

Kesim Zamanı: 02.12.2025 saat 08.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve çevresinde 2 Aralık 2025 ile 8 Aralık 2025 tarihleri arasında saat 08.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Osmangazi – Hamitler Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01.12.2025 saat 15.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01.12.2025 saat 17.00

Kesim Zamanı: 01.12.2025 saat 15.00

Osmangazi ilçesi C3_B43 alt bölgesinde yer alan Hamitler Mahallesi Damla Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 1 Aralık 2025 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi – Kükürtlü Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01.12.2025 saat 15.30

Planlanan Bitiş Tarihi: 01.12.2025 saat 17.00

Kesim Zamanı: 01.12.2025 saat 15.30

Osmangazi ilçesi C4_D10 alt bölgesinde yer alan Kükürtlü Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi ve çevresinde arıza çalışmaları nedeniyle 1 Aralık 2025 tarihinde saat 15.30 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.