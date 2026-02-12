Düzce'de ticaretle uğraşan Burhan Kral, son günlerde bir televizyon programında gündeme gelen iddialarla dikkatleri üzerine çekti. Yüzündeki dövmeleri ve yaşam tarzıyla bilinen Nazan Ünal, Kral hakkında "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" suçlamasında bulunmuştu. Peki, Burhan Kral kimdir? Yüzü dövmeli kadının iddialarında adı geçen Burhan Kral açıklama yaptı mı, ne dedi? Detaylar...

BURHAN KRAL KİMDİR?

Düzce'de ticaretle uğraşan Burhan Kral, son dönemde adını gündeme taşıyan bir tartışmanın odağında bulunuyor. Kral, özellikle kişisel hayatı ve iş ilişkileriyle ilgili çıkan iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.

Kral, ticari hayatında aktif bir isim olarak tanınıyor ve Düzce merkezli çeşitli ticari faaliyetlerde bulunuyor. Ancak son günlerde televizyon programlarında konuşulan iddialar nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

YÜZÜ DÖVMELİ KADININ İDDİALARINDA ADI GEÇEN BURHAN KRAL NE DEDİ?

Yüzündeki dövmeler ve yaşam tarzıyla kamuoyunda bilinen Nazan Ünal, bir televizyon programında Burhan Kral hakkında "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" iddialarında bulunmuştu. Ünal, Kral'ın kendisini evlenme vaadiyle kandırıp evini sattırdığı ve parasını vermediğini öne sürmüştü.

Bu iddialara yanıt veren Burhan Kral, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu kadının anlattıkları yalan, öncelikle bunu belirteyim. Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık. Bunun gibi bir çok insanla ticaret yaptığımız için tanışıyoruz. Bu kadını da işimle ilgili olduğu için dış görünüşünü yargılamadım. Kendisi ile bir ticaretimiz oldu bu doğru. Ticaretimizde de herhangi bir alacak, verecek söz konusu değil" dedi.

"İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep etti. 'Sana iftira atacağım, bana dairemle ilgili para ödemedin' diyerek birkaç aydır bana tehditlerde bulunuyordu. Bu tehditler nedeniyle ben kendisi için uzaklaştırma kararı aldım. Hukuki süreçler ilerliyor. Ödeme noktasında da benim elimde dekontlar var. Biz bunu kendisine avukatlar aracılığıyla gönderdik. Katıldığı programa da gönderdik. Hukuki olarak bizi şikayet ettiği yerlere de gönderdik. Bu durumlarla bizim avukatımız ilgileniyor" diye konuştu.

"Benden alacağı varsa bu ülkenin adaleti var, savcısı var, hakimi var. Bunlar benden zaten bunu bir şekilde tahsil eder. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Reyting uğruna kadını konuşturuyorlar. Zaten programın birinci bölümünde herhangi bir ithamda bulunmuyor. Yoksa aramızda bir aşk, ve evlilik vaadi kesinlikle yok" dedi.

"Ben hariç sürekli insanları köşeye sıkıştırıp herkesten para koparmış. Bana diş geçiremeyince ilerleye bildiğim kadar, ilerlerim demiş ve televizyon programa katılmış. Anladığım kadarıyla ailesi olmadığı için bir korkusu ve çekingenliği yok. Ancak bizim ailemiz kalabalık ve biz çekiniyoruz. O tövbe etme ve kapalı olma konusunda dinin arkasına saklanıyor" ifadelerini kullandı.

"Her şeyin kamera kayıtları var. Ben dükkanda olmama rağmen bizimle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Ağabeyimi tehdit ediyor. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu budur." diyerek sözlerini noktaladı.