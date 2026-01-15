Haberler

Burak Tunçel neden öldü? Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan Burak Tunçel kimdir, kaç yaşında?

Burak Tunçel neden öldü? Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan Burak Tunçel kimdir, kaç yaşında?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kağıthane'de yaşanan trajik bir olay, şehrin gündemine damgasını vurdu. 26 yaşındaki Burak Tunçel, aracını park ettiği sırada uzun namlulu bir silahla saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, Burak Tunçel neden öldü, kim öldürdü? Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan Burak Tunçel kimdir, kaç yaşında? Olaya dair detaylar haberimizde.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı, şehirde büyük bir üzüntü yarattı. 26 yaşındaki Burak Tunçel, Hamidiye Mahallesi'nde aracını park ettiği sırada uzun namlulu bir silah ile hedef alındı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Peki, Burak Tunçel neden öldü? Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan Burak Tunçel kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

BURAK TUNÇEL NEDEN ÖLDÜ?

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tunçel, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı bölgeye güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, saldırının nedenine ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütürken, Tunçel'in ölüm sebebinin silahlı saldırı sonucu meydana gelen ciddi yaralanmalar olduğu belirlendi.

Burak Tunçel neden öldü? Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan Burak Tunçel kimdir, kaç yaşında?

KAĞITHANE'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN BURAK TUNÇEL KİMDİR?

Burak Tunçel, 26 yaşında ve İstanbul'un Kağıthane ilçesinde ikamet eden bir gençti. Saldırıya uğradığı Hamidiye Mahallesi, şehir merkezine yakın konumu ile bilinen bir yerleşim bölgesi olarak öne çıkıyor.

Olay sırasında aracını park eden Tunçel, kimliği henüz netleşmeyen kişiler tarafından uzun namlulu silahla hedef alındı. Olay sonrası polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve saldırının faillerini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Tunçel'in sosyal çevresi ve tanıdıkları, genç yaşta yaşamını yitirmesinin büyük bir şok etkisi yarattığını belirtti. Saldırının motivasyonu ve olası bağlantıları hakkında resmi açıklamalar henüz yapılmadı.

BURAK TUNÇEL KAÇ YAŞINDA?

Olayın tüm detayları kamuoyuna yansırken, Burak Tunçel'in 26 yaşında olduğu bilgisi doğrulandı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi

İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi