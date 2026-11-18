Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Burak Sevinç, Zonguldak'ta doğup büyüdü. İlkokuldan liseye bütün okul yıllarını bu kentte geçiren oyuncu kanunla da çocuk yaşta orada tanıştı; İstanbul'a üniversite için geldi.

Adı bu akşam yine Yeraltı dizisiyle birlikte aranıyor. 11 Kasım 2026'da yayınlanan 22. bölümde canlandırdığı Merdan Hanoğlu vuruldu, dizinin 23. bölümü 18 Kasım akşamı NOW'da ekrana geldi. "Yeraltı oyuncuları" araması Google Trends'te 50 bini geçti.

BURAK SEVİNÇ NERELİ?

Burak Sevinç Zonguldaklı; 27 Ekim 1985'te Zonguldak'ta doğdu. Babası ud sanatçısı Özcan Sevinç. Müziğe de babasının önerisiyle başladı: Türk Sanat Müziği Derneği'nde kanun dersi aldı, 1997'den itibaren Zonguldak Sanat Müziği Derneği'yle sahneye çıktı.

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç oyuncu ve müzisyen. Kanunun ardından keman, ud ve gitar çalmayı da öğrendi; Behzat Gerçeker'in yönettiği Enbe Orkestrası'nda bir süre profesyonel müzisyen olarak çalıştı. Üniversitede Yıldız Teknik Üniversitesi Tasarım Fakültesi'nin Müzik ve Sahne Sanatları bölümüne girdi.

Kamera önüne ilk kez 2011'de Babam İçin dizisinde Alpay rolüyle çıktı. Asıl çıkışını 2017-2019 yılları arasında yayınlanan Söz'le yaptı. Dizide üsteğmen Fethi Kulaksız'ı, nam-ı diğer Avcı'yı oynadı.

BURAK SEVİNÇ YERALTI'NDA KİMİ OYNUYOR?

Burak Sevinç, Yeraltı'da Merdan Hanoğlu'nu canlandırıyor. Medyapım'ın NOW için çektiği dizi 28 Ocak 2026'da başladı ve çarşamba akşamları yayınlanıyor. Yönetmen Murat Öztürk, senarist Berna Aruz; başrollerde Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan var.

Merdan, 22. bölümde Bozo'yu korumak için öne atıldı ve vuruldu. 23. bölümün fragmanında hastaneye kaldırılan karakter için doktorların nabız alamadığı sahne yer aldı.

BURAK SEVİNÇ KAÇ YAŞINDA?

Burak Sevinç 41 yaşında. 27 Ekim 1985 doğumlu oyuncu, Söz'deki Avcı rolüyle ekrana geldiğinde 31 yaşındaydı.

BURAK SEVİNÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Burak Sevinç'in ilk dizileri Babam İçin (2011) ve Yol Ayrımı (2012) oldu. 2013-2015 arasında Kurtlar Vadisi Pusu'da Timur Emir'i, ardından Evli ve Öfkeli'de Cihan'ı oynadı. Söz'den sonra Leke'de (2019) Cem Yenilmez, Kırmızı Oda'da (2020-2021) Dr. Deniz Saner oldu. 2023-2025 yıllarında Hudutsuz Sevda'nın Fikret Leto'suydu.

Dijital platformda Bonkis'te Onur'u, 1973: Biltmore Oteli Cinayeti'nde Bahadır Demir'i canlandırdı. Sinemada Nasipse Olur (2020) filminde Gökhan Hancıoğlu'nu, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı (2023) filminde de Murat Göğebakan'ı oynadı. 2020'de İzmir'in Kızları müzikaliyle ilk kez tiyatro sahnesine çıktı.