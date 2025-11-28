Haberler

Bugün yağmur yağacak mı? 28 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya'da yağmur var mı?

Bugün yağmur yağacak mı? 28 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya'da yağmur var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Kasım'da Türkiye'nin büyük şehirlerinde hava durumu merak ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'da bugün yağmur yağacak mı, hangi illerde yağış riski bulunuyor soruları gündemde. Peki, bugün yağmur yağacak mı? 28 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya'da yağmur var mı?

28 Kasım'da hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'da bugün yağış beklenip beklenmediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kentlerde gün boyu havanın nasıl olacağı, yağmur riskinin olup olmadığı ve dışarı çıkarken alınması gereken önlemler haberimizin detaylarında sizleri bekliyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul'da bugün yağmur beklenmiyor. Kent genelinde hava bulutlu ve kapalı olacak, ancak gün boyu yağış görülmeyecek. Sabah ve öğle saatlerinde bulutlu gökyüzü devam ederken, akşam saatlerinde de yağış riski bulunmuyor. Dışarı çıkacaklar için şemsiye veya yağmurluk gerekmez.

İZMİR'DE YAĞIŞ VAR MI?

İzmir'de günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağış riski bulunuyor. Sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olsa da öğleden sonra bulutlanma artacak ve akşam saatlerinde kent genelinde yağmur etkili olabilir. İzmir'de yaşayanlar için akşam saatlerinde dışarı çıkarken önlem almak faydalı olacaktır.

Bugün yağmur yağacak mı? 28 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya'da yağmur var mı?

ANKARA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Ankara'da hava genel olarak bulutlu seyredecek, ancak yağış beklenmiyor. Gün boyunca kapalı gökyüzü hâkim olacak, fakat yağmur ihtimali bulunmuyor. Ankara'da yaşayanların dışarı çıkarken yağmura karşı tedbir almasına gerek yok.

ANTALYA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Antalya'da sabah saatlerinde bulutlu bir hava gözlemlenirken, günün ilerleyen saatlerinde gökyüzü açacak ve yağış ihtimali ortadan kalkacak. Kentte hava sıcak ve nemli olacak, dışarıda plan yapanlar için yağmur riski bulunmuyor.

Bugün yağmur yağacak mı? 28 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya'da yağmur var mı?

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Bugün Türkiye genelinde yağış riski yalnızca İzmir'de geçerli. İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerde hava bulutlu ama yağışsız olacak. İzmir dışında diğer bölgelerde güneşli veya bulutlu hava hâkim, yağmura karşı önlem alınmasına gerek yok.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Dehşete düşüren görüntü: Onlarca öğrencinin kaldığı yurt nehre sürüklendi

Onlarca öğrencinin kaldığı yurt nehre böyle sürüklendi
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.