Bugün yağmur yağacak mı? 28 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya'da yağmur var mı?

28 Kasım'da hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'da bugün yağış beklenip beklenmediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kentlerde gün boyu havanın nasıl olacağı, yağmur riskinin olup olmadığı ve dışarı çıkarken alınması gereken önlemler haberimizin detaylarında sizleri bekliyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul'da bugün yağmur beklenmiyor. Kent genelinde hava bulutlu ve kapalı olacak, ancak gün boyu yağış görülmeyecek. Sabah ve öğle saatlerinde bulutlu gökyüzü devam ederken, akşam saatlerinde de yağış riski bulunmuyor. Dışarı çıkacaklar için şemsiye veya yağmurluk gerekmez.

İZMİR'DE YAĞIŞ VAR MI?

İzmir'de günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağış riski bulunuyor. Sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olsa da öğleden sonra bulutlanma artacak ve akşam saatlerinde kent genelinde yağmur etkili olabilir. İzmir'de yaşayanlar için akşam saatlerinde dışarı çıkarken önlem almak faydalı olacaktır.

ANKARA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Ankara'da hava genel olarak bulutlu seyredecek, ancak yağış beklenmiyor. Gün boyunca kapalı gökyüzü hâkim olacak, fakat yağmur ihtimali bulunmuyor. Ankara'da yaşayanların dışarı çıkarken yağmura karşı tedbir almasına gerek yok.

ANTALYA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Antalya'da sabah saatlerinde bulutlu bir hava gözlemlenirken, günün ilerleyen saatlerinde gökyüzü açacak ve yağış ihtimali ortadan kalkacak. Kentte hava sıcak ve nemli olacak, dışarıda plan yapanlar için yağmur riski bulunmuyor.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Bugün Türkiye genelinde yağış riski yalnızca İzmir'de geçerli. İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerde hava bulutlu ama yağışsız olacak. İzmir dışında diğer bölgelerde güneşli veya bulutlu hava hâkim, yağmura karşı önlem alınmasına gerek yok.