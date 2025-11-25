Haberler

Bugün yağmur yağacak mı? 25 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış bekleniyor mu?

Güncelleme:
25 Kasım'da hava durumu merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış olup olmayacağı, gün içinde hangi saatlerde yağmurun etkili olacağı merak ediliyor. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? 25 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış bekleniyor mu?

25 Kasım'da hava durumu gündemdeki yerini koruyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı bölgelerde yağış beklenip beklenmediği merak ediliyor. Vatandaşlar, gün içindeki hava koşullarına göre planlarını yapmak için meteorolojik tahminleri yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji verilerine göre bugün bazı bölgelerde sağanak yağış beklentisi bulunuyor. Gün boyunca hava durumunu takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmayı sağlayacak.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul'da günün büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur geçişleri görülebilir, akşam saatlerinde ise yağış ihtimali azalıyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Ankara'da bugün genellikle bulutlu bir hava hakim. Öğleden sonra kısa süreli sağanak yağış görülebilir, akşam saatlerinde hava tekrar açacak.

İZMİR'DE YAĞIŞ VAR MI?

İzmir'de ise gün boyunca genellikle güneşli bir hava bekleniyor. Ara sıra bulutlanmalar görülebilir, fakat ciddi bir yağış beklenmiyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Bugün özellikle Marmara, Karadeniz'in bazı kıyı ilçeleri ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde sağanak yağış görülebilir. Yağışlı bölgelerde vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alması tavsiye ediliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
