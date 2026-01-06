Bugün yağmur var mı? 6 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

6 Ocak itibarıyla Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu tahminleri, dışarı çıkmayı planlayan vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Yurt genelinde sıcaklık değerleri, olası yağışlar ve rüzgârın etkisi mercek altına alınırken, uzmanlar gün içinde ani değişimlere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. İl il sıcaklık ve hava koşullarına dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

6 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak ve zaman zaman sağanak yağış görülebilir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde yağmur ihtimali artıyor, bu nedenle dışarı çıkacakların şemsiye bulundurması öneriliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de 6 Ocak'ta genellikle güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Yağmur riski oldukça düşük, günün büyük bölümünde yağışsız bir hava hâkim olacak.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Ankara'da 6 Ocak'ta hava bulutlu olacak ve öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Gün boyunca ara ara yağış görülebileceği için tedbirli olmak faydalı.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da 6 Ocak Çarşamba günü güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Yağmur riski yok, dışarıda plan yapanlar rahat bir gün geçirebilir.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da 6 Ocak'ta hava parçalı bulutlu olacak. Öğleden sonra kısa süreli hafif yağmur görülebilir, ancak genel olarak günün büyük kısmı yağışsız geçecek.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da 6 Ocak'ta hava bulutlu ve öğleden sonra hafif sağanak olasılığı bulunuyor. Günün erken saatlerinde yağış yok, ancak öğleden sonra tedbirli olmak öneriliyor.