Bugün yağmur var mı? 27 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

27 Ocak Salı günü için yayımlanan güncel hava durumu tahminleri, günlük planlarını hava koşullarına göre ayarlamak isteyen vatandaşların gündeminde. İl il beklenen sıcaklıklar, olası yağışlar ve rüzgârın gün içerisindeki etkisi ön plana çıkarken; meteoroloji uzmanları ani değişimlere karşı dikkatli olunmasını öneriyor. Ayrıntılar haberin devamında.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

27 Ocak Salı günü İstanbul'da hafif sağanak yağışlar etkili olabilir. Gün içinde ara ara yağmur geçişleri yaşanabilir, vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de 27 Ocak Salı günü yağış beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu seyrederken, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da gün boyu yağış gözlenmeyecek. Hava açık veya az bulutlu olacak, rüzgâr zaman zaman etkili olabilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da 27 Ocak Salı günü kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde yağmur görülebilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da günün büyük bölümünde sağanak geçişleri bekleniyor. Ara ara yağmur etkili olabilir, yerel gök gürültülü sağanaklara karşı dikkatli olunması öneriliyor.