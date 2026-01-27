Haberler

Bugün yağmur var mı? 27 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Bugün yağmur var mı? 27 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 Ocak Salı günü hava durumu, kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. İl il beklenen sıcaklık değerleri, yağış olasılığı ve rüzgârın gün içerisindeki seyri araştırılırken; meteoroloji kaynakları özellikle ani sıcaklık düşüşleri ve yerel yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Peki, bugün yağmur var mı? 27 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

27 Ocak Salı günü için yayımlanan güncel hava durumu tahminleri, günlük planlarını hava koşullarına göre ayarlamak isteyen vatandaşların gündeminde. İl il beklenen sıcaklıklar, olası yağışlar ve rüzgârın gün içerisindeki etkisi ön plana çıkarken; meteoroloji uzmanları ani değişimlere karşı dikkatli olunmasını öneriyor. Ayrıntılar haberin devamında.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

27 Ocak Salı günü İstanbul'da hafif sağanak yağışlar etkili olabilir. Gün içinde ara ara yağmur geçişleri yaşanabilir, vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de 27 Ocak Salı günü yağış beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu seyrederken, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Bugün yağmur var mı? 27 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da gün boyu yağış gözlenmeyecek. Hava açık veya az bulutlu olacak, rüzgâr zaman zaman etkili olabilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da 27 Ocak Salı günü kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde yağmur görülebilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da günün büyük bölümünde sağanak geçişleri bekleniyor. Ara ara yağmur etkili olabilir, yerel gök gürültülü sağanaklara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası