Bugün yağmur var mı? 2 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

2 Ocak tarihli Meteoroloji tahminleri, yeni yılın ilk günlerinde dış plan yapmayı düşünen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yurt genelinde sıcaklıkların seyri, yağış ihtimali ve rüzgârın etkisi yakından izlenirken, uzmanlar gün içinde görülebilecek ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. İl il güncel hava durumu bilgileri ile Türkiye genelindeki beklentilere dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

2 Ocak için genel değerlendirmelere bakıldığında, Türkiye'nin büyük bölümünde yağmur beklenmiyor. Hava çoğu bölgede parçalı bulutlu ya da açık seyrederken, yer yer soğuk hava etkisini hissettirebilir. Gün içinde ani hava değişimlerine karşı yine de dikkatli olunması öneriliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da bugün yağış beklentisi öne çıkmıyor. Kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olurken, zaman zaman güneşli anlar görülebilir. Yağmur ihtimali düşük seviyede.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de 2 Ocak günü için yağmur tahmini bulunmuyor. Havanın çoğunlukla açık veya az bulutlu geçmesi beklenirken, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredebilir.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkent Ankara'da bugün yağış beklenmiyor. Hava soğuk ve yer yer bulutlu olabilir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde ayaz etkisi hissedilebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da 2 Ocak'ta yağmur ihtimali düşük görünüyor. Gün genelinde açık ve güneşli bir hava beklenirken, Akdeniz'in ılıman etkisi hissedilmeye devam edebilir.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da bugün için belirgin bir yağış öngörülmüyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte serin hava etkili olabilir, ancak yağmur beklenmiyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da da 2 Ocak günü yağmur ihtimali düşük. Havanın bulutlu ve zaman zaman açık seyretmesi beklenirken, gün boyunca yağış görülmesi olası görünmüyor.