Bugün yağmur var mı? 16 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?
Güncelleme:
16 Ocak için paylaşılan hava durumu tahminleri, gününü planlamak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İl il beklenen sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgârın yönü merak konusu olurken, uzmanlar ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Peki, bugün yağmur var mı? 16 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

16 Ocak için açıklanan hava durumu tahminleri, açık hava planı yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteorolojinin son verilerine göre sıcaklıklar, yağış ihtimali ve rüzgârın etkisi öne çıkarken, gün içinde yaşanabilecek ani hava değişimlerine karşı uyarılar dikkat çekiyor. İl il hava durumu ayrıntıları haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca hava parçalı bulutlu seyrederken, yer yer hafif yağmur geçişleri görülebilir. Özellikle öğleden sonra kısa süreli yağış ihtimaline karşı tedbirli olunması öneriliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de yağış ihtimali düşük olmakla birlikte, bulutluluk zaman zaman artış gösterebilir. Gün genelinde havanın büyük ölçüde yağışsız geçmesi bekleniyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da hava çok bulutlu olurken, yerel ve kısa süreli yağışlar görülebilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava koşullarına dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da zaman zaman yağmur ihtimali bulunuyor. Kıyı kesimlerde kısa süreli sağanaklar görülebilirken, yağışların gün boyu etkili olması beklenmiyor.

BURSA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Bursa'da hava parçalı ve çok bulutlu. Gün içinde hafif yağmur geçişleri yaşanabilir. Özellikle akşam saatlerinde yağış ihtimali artabilir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
