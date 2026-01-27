Bugün Şampiyonlar Ligi maçı yok mu, neden yok? Bugün maç yok mu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

"Bugün Şampiyonlar Ligi maçı yok mu?" sorusu futbol tutkunlarının arama motorlarında en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Şampiyonlar Ligi maçlarının neden bugün oynanmadığı, karşılaşmaların hangi gün ve tarihlerde yapılacağı merak edilirken, UEFA'nın maç takvimi de yeniden gündeme geldi.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YOK MU?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir programla tamamlanıyor. Turnuvanın 8. ve son haftasında oynanacak 18 karşılaşmanın tamamı 28 Ocak Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Bu maçların ardından lig etabı sona erecek.

GALATASARAY MANCHESTER CITY DEPLASMANINDA

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 10 puanla 17. sırada yer alan Galatasaray, son hafta mücadelesinde İngiltere'nin güçlü temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik karşılaşmadan alacağı sonuca göre sıralamadaki yerini netleştirecek.

İLK 8 VE PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

"Devler Ligi"nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek. 9 ile 24. sıra arasında yer alan ekipler ise son 16 bileti için play-off maçları oynayacak.

ARSENAL VE BAYERN MÜNİH İLK 8'İ GARANTİLEDİ

Son hafta öncesinde Arsenal 21 puanla, Bayern Münih ise 18 puanla ilk 8'e girmeyi matematiksel olarak garantileyen takımlar arasında yer aldı. Gözler şimdi son maçların ardından oluşacak final sıralamasına çevrildi.