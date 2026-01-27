Haberler

Bugün Şampiyonlar Ligi maçı yok mu, neden yok? Bugün maç yok mu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Bugün Şampiyonlar Ligi maçı yok mu, neden yok? Bugün maç yok mu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolseverler bugün "Şampiyonlar Ligi maçı yok mu, neden yok?" sorusunun yanıtını araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının hangi günlerde oynandığı merak edilirken, bugün neden maç olmadığı ve Şampiyonlar Ligi maçlarının ne zaman başlayacağı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

"Bugün Şampiyonlar Ligi maçı yok mu?" sorusu futbol tutkunlarının arama motorlarında en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Şampiyonlar Ligi maçlarının neden bugün oynanmadığı, karşılaşmaların hangi gün ve tarihlerde yapılacağı merak edilirken, UEFA'nın maç takvimi de yeniden gündeme geldi.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YOK MU?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir programla tamamlanıyor. Turnuvanın 8. ve son haftasında oynanacak 18 karşılaşmanın tamamı 28 Ocak Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Bu maçların ardından lig etabı sona erecek.

GALATASARAY MANCHESTER CITY DEPLASMANINDA

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 10 puanla 17. sırada yer alan Galatasaray, son hafta mücadelesinde İngiltere'nin güçlü temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik karşılaşmadan alacağı sonuca göre sıralamadaki yerini netleştirecek.

Bugün Şampiyonlar Ligi maçı yok mu, neden yok? Bugün maç yok mu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

İLK 8 VE PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

"Devler Ligi"nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek. 9 ile 24. sıra arasında yer alan ekipler ise son 16 bileti için play-off maçları oynayacak.

ARSENAL VE BAYERN MÜNİH İLK 8'İ GARANTİLEDİ

Son hafta öncesinde Arsenal 21 puanla, Bayern Münih ise 18 puanla ilk 8'e girmeyi matematiksel olarak garantileyen takımlar arasında yer aldı. Gözler şimdi son maçların ardından oluşacak final sıralamasına çevrildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı

Türkiye'nin gözü bu davada! CHP'li başkanlar aylık gelirini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber

Taraftarlar yıkıldı! Dünya devine çok kötü haber