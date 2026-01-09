Haberler

Bugün maç var mı? 9 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 9 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

9 Ocak Cuma akşamı, spor gündeminde öne çıkan karşılaşmalarla birlikte izleyicileri tempolu bir akşam bekliyor. Futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak müsabakalar, sporseverlerin ilgisini artırırken; maçların başlama saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve dikkat çeken eşleşmeler akşam planı yapanların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

9 Ocak Cuma akşamı, futbol dünyasında heyecan dozu yüksek karşılaşmalarla dolu bir program öne çıkıyor. Türkiye'de lig mücadelesi sürerken, Avrupa'da sahne alacak önemli maçlar da sporseverlerin dikkatini akşam saatlerine yöneltiyor. Takımların sahaya çıkacağı saatler, maçların canlı yayınlanacağı kanallar ve gecenin öne çıkan eşleşmeleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşmalara dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

9 OCAK CUMA SPOR EKRANI

14:30 – Vanspor vs Boluspor ( Futbol )

  • beIN Connect / TRT Spor – Canlı

16:30 – Gündem Futbol Transfer (Futbol)

  • TRT Spor

18:00 – Süper Kupa Özel (Futbol)

  • A Spor

19:00 – Taktik Analiz (Futbol)

  • TRT Spor – Canlı

19:30 – Galatasaray – Fenerbahçe Basın Toplantısı (Futbol)

  • A Spor – Canlı

Bugün maç var mı? 9 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

20:00 – Amedspor vs Çorum FK (Futbol)

  • beIN Connect / TRT Spor – Canlı

21:00 – Transfer Raporu (Futbol)

  • A Spor

22:00 – Transfer Gündemi (Futbol)

  • TRT Spor – Canlı

22:30 – Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund (Futbol)

  • S Sport Plus / Tivibu Spor 1 – Canlı

23:00 – Getafe vs Real Sociedad (Futbol)

  • S Sport Plus / Tivibu Spor 2 – Canlı

23:30 – İleri Üçlü Transfer (Futbol)

  • TRT Spor
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var