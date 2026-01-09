Bugün maç var mı? 9 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
9 Ocak Cuma akşamı, spor gündeminde öne çıkan karşılaşmalarla birlikte izleyicileri tempolu bir akşam bekliyor. Futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak müsabakalar, sporseverlerin ilgisini artırırken; maçların başlama saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve dikkat çeken eşleşmeler akşam planı yapanların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
9 OCAK CUMA SPOR EKRANI
14:30 – Vanspor vs Boluspor ( Futbol )
- beIN Connect / TRT Spor – Canlı
16:30 – Gündem Futbol Transfer (Futbol)
- TRT Spor
18:00 – Süper Kupa Özel (Futbol)
- A Spor
19:00 – Taktik Analiz (Futbol)
- TRT Spor – Canlı
19:30 – Galatasaray – Fenerbahçe Basın Toplantısı (Futbol)
- A Spor – Canlı
20:00 – Amedspor vs Çorum FK (Futbol)
- beIN Connect / TRT Spor – Canlı
21:00 – Transfer Raporu (Futbol)
- A Spor
22:00 – Transfer Gündemi (Futbol)
- TRT Spor – Canlı
22:30 – Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund (Futbol)
- S Sport Plus / Tivibu Spor 1 – Canlı
23:00 – Getafe vs Real Sociedad (Futbol)
- S Sport Plus / Tivibu Spor 2 – Canlı
23:30 – İleri Üçlü Transfer (Futbol)
- TRT Spor