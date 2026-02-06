Bugün maç var mı? 6 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
6 Şubat Cuma günü spor gündemi, farklı branşlarda oynanacak kritik müsabakalarla hareketleniyor. Futbol ve basketbol başta olmak üzere gün boyu sürecek karşılaşmalar, takımlar için önemli sınavlar anlamı taşırken; sporseverler maçların saatlerini, yayın bilgilerini ve detaylı programı merakla takip ediyor. Peki, bugün maç var mı? 6 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
6 Şubat Cuma akşamı spor heyecanı dorukta. Futbol ve diğer branşlardaki önemli karşılaşmalar, sporseverlere keyifli ve gerilim dolu anlar yaşatacak. Maç saatleri, yayın bilgileri ve gecenin öne çıkan müsabakaları, spor gündeminde ön plana çıkarken tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- TRT SPOR – 07:00 Almanya Bundesliga Özetler (Futbol)
- S SPORT PLUS – 07:00 İtalya Serie A (Futbol)
- TRT SPOR – 07:30 İspanya La Liga Özetler (Futbol)
- HT SPOR – 08:00 Başlama Vuruşu (Futbol)
- TRT SPOR – 10:15 Coppa Italia Çeyrek Final Futbol Özeti (Futbol)
- S SPORT – 12:30 İspanya LaLiga (Futbol)
- TRT SPOR – 13:30 İtalya Serie A Özetler (Futbol)
- S SPORT PLUS – 14:00 İtalya Serie A (Futbol)
- TRT SPOR – 16:00 Gündem Futbol Transfer (Futbol)
- S SPORT PLUS – 18:00 İtalya Serie A (Futbol)
- TRT SPOR – 18:00 Taktik Analiz (Futbol)
- S SPORT – 19:00 İtalya Serie A (Futbol)
- A SPOR – 20:00 ZTK Grup 3. Maçlar Özel (Futbol)
- TRT SPOR – 20:30 Al Nassr – Al Ittihad (Futbol)
- TİVİBU SPOR 3 – 20:30 Greuther Fürth – Magdeburg (Futbol)
- TİVİBU SPOR 2 – 20:30 Preussen Münster – Bochum (Futbol)
- A SPOR – 21:00 Transfer Raporu (Futbol)
- S SPORT PLUS – 21:45 Inside Serie A (Futbol)
- TRT SPOR – 22:30 Transfer Gündemi (Futbol)
- TİVİBU SPOR 1 – 22:30 Union Berlin – Eintracht Frankfurt (Futbol)
- TİVİBU SPOR 2 – 22:45 Verona – Pisa (Futbol)
- BEIN CONNECT – 22:45 Metz – Lille (Futbol)
- TİVİBU SPOR 3 – 23:00 Celta Vigo – Osasuna (Futbol)
- BEIN CONNECT – 23:00 Leeds United – Nottingham Forest (Futbol)