Bugün maç var mı? 6 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 6 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
6 Ocak Salı akşamı spor heyecanı ekranlara taşınıyor. Futbolun yanı sıra farklı branşlarda gerçekleşecek mücadeleler, sporseverlerin ilgisini çekerken, maç saatleri ve yayın detayları merak konusu oluyor. Akşam kuşağındaki program ve karşılaşmalar, spor tutkunları için günün öne çıkan gündemi olarak öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 6 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

6 Ocak Salı akşamı futbolseverler için yoğun bir maç programı ekranlarda yer alacak. Hem Türkiye liglerinden hem de Avrupa sahnesinden önemli karşılaşmalar, akşam saatlerinde spor gündemini belirliyor. Maçların başlama saatleri, yayın kanalları ve öne çıkan detaylar, futbol tutkunlarının gün boyu merakla takip ettiği konular arasında bulunuyor. Gelişmelere dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

  • 08:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu (Futbol)
  • 14:00 - A Spor - Süper Kupa Günü (Futbol)
  • 15:30 - TRT Spor - Hedef Süper Lig (Futbol)
  • 16:00 - A Spor - Süper Kupa Özel (Futbol) Canlı
  • 17:00 - TRT Spor - Red Bull Salzburg vs Bayern Münih (Futbol) Canlı
  • 17:00 - S Sport Plus - Pisa vs Como (Futbol)
  • 18:00 - A Spor - Süper Kupaya Doğru (Futbol)
  • 19:00 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer (Futbol) Canlı
  • 19:00 - EXXEN - Cezayir vs D. Kongo Cumhuriyeti (Futbol)

  • 20:00 - A Spor - Devre Arası (Futbol) Canlı
  • 20:00 - S Sport Plus - Lecce vs Roma (Futbol)
  • 20:30 - A Spor - Avrupa'da Türk Takımları (Futbol) Canlı
  • 20:30 - ATV - Fenerbahçe vs Samsunspor (Futbol)
  • 21:30 - A Spor - Avrupa'dan Futbol (Futbol) Canlı
  • 22:00 - EXXEN - Fildişi Sahili vs Burkina Faso (Futbol)
  • 22:00 - A Spor - Süper Kupa Özel (Futbol)
  • 22:30 - HT Spor - Dakika 90 (Futbol)
  • 22:30 - TRT Spor - Stadyum (Futbol) Canlı
  • 22:45 - S Sport Plus - Sassuolo vs Juventus (Futbol) Canlı
  • 23:00 - BeIN Sports 3 - West Ham United vs Nottingham Forest (Futbol)
